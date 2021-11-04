Нужно ли завешивать зеркало, если в доме кто-то умер - ответ церкви

В ПЦУ объяснили, нужно ли завешивать зеркала в доме с покойником.

Часто такое печальное событие, как похороны связано с разными предзнаменованиями. Одним из них является традиция завешивать зеркала.

По одной из версий, считается, что покойник может вернуться в этот мир. По другой — душа покойника, воспринявшая зеркало как лабиринт, не найдет выхода.

Православная церковь Украины объяснила такую традицию "обычным суеверием".

"В своем стремлении позаботиться о душах умерших близких украинский народ прибегает к разного рода обрядам, иногда смешивая, как говорится, "грешное с праведным", — отметили в ПЦУ на странице в Фейсбук.

Кроме того, такой обряд не имеет ничего общего с православной верой, а просто основывается на "магических" свойствах зеркал.

Такие народные традиции, как пожелание "земля пухом" и преподнесение стакана с куском хлеба для усопшего, являются обычным предрассудком, которые никоим образом не полезен душе – ни умершему, ни тому, кто доверяет таким предрассудкам.

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