Укр

Сотни тысяч киевлян остались без воды из-за масштабной аварии: подробности

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Кран
Кран

Для пострадавших жителей столицы организован подвоз воды.

Жителей Киева предупредили о масштабной аварии в водопроводной сети, из-за которой жители некоторых районов города могут испытывать проблемы с водой.

Об этом сообщили в телеграм-канале городской администрации.

"На Большой Окружной дороге продолжается ликвидация повреждения водопроводной сети", — сказано в сообщении.

В частности, проблемы могли испытать на себе жители следующих жилых массивов:

  • Никольская Борщаговка;
  • Южная Борщаговка;
  • Теремки-1;
  • Теремки-2;
  • Феофания;
  • Голосеев;
  • Батыева Гора;
  • Железнодорожный массив;
  • Александровская Слободка;
  • Соломенка;
  • Первомайский массив;
  • Чоколовка;
  • Отрадный.

Отмечается, что работы по устранению неполадок проводятся в круглосуточном режиме, а пока была организована доставка воды в цистернах. Их можно найти по следующим адресам:

  • ул. Зодчих, 60, 60-А;
  • ул. Якуба Коласа, 14;
  • бульв. Кольцова, 17;
  • ул. Игната Юры, 1/11;
  • ул. Яблоневая, 11 (Софиевская Борщаговка).

Как сообщалось ранее, Украина вопреки многочисленным заявлениям политиков все же начала импорт электроэнергии из Беларуси. Согласно заявлениям белорусской стороны, такие поставки будут длиться до конца ноября.

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#Киев #Вода #КГГА
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