Сотни тысяч киевлян остались без воды из-за масштабной аварии: подробности
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Для пострадавших жителей столицы организован подвоз воды.
Жителей Киева предупредили о масштабной аварии в водопроводной сети, из-за которой жители некоторых районов города могут испытывать проблемы с водой.
Об этом сообщили в телеграм-канале городской администрации.
"На Большой Окружной дороге продолжается ликвидация повреждения водопроводной сети", — сказано в сообщении.
В частности, проблемы могли испытать на себе жители следующих жилых массивов:
- Никольская Борщаговка;
- Южная Борщаговка;
- Теремки-1;
- Теремки-2;
- Феофания;
- Голосеев;
- Батыева Гора;
- Железнодорожный массив;
- Александровская Слободка;
- Соломенка;
- Первомайский массив;
- Чоколовка;
- Отрадный.
Отмечается, что работы по устранению неполадок проводятся в круглосуточном режиме, а пока была организована доставка воды в цистернах. Их можно найти по следующим адресам:
- ул. Зодчих, 60, 60-А;
- ул. Якуба Коласа, 14;
- бульв. Кольцова, 17;
- ул. Игната Юры, 1/11;
- ул. Яблоневая, 11 (Софиевская Борщаговка).
Как сообщалось ранее, Украина вопреки многочисленным заявлениям политиков все же начала импорт электроэнергии из Беларуси. Согласно заявлениям белорусской стороны, такие поставки будут длиться до конца ноября.
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