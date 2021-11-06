Сотни тысяч киевлян остались без воды из-за масштабной аварии: подробности

Для пострадавших жителей столицы организован подвоз воды.

Жителей Киева предупредили о масштабной аварии в водопроводной сети, из-за которой жители некоторых районов города могут испытывать проблемы с водой.

Об этом сообщили в телеграм-канале городской администрации.

"На Большой Окружной дороге продолжается ликвидация повреждения водопроводной сети", — сказано в сообщении.

В частности, проблемы могли испытать на себе жители следующих жилых массивов:

Никольская Борщаговка;

Южная Борщаговка;

Теремки-1;

Теремки-2;

Феофания;

Голосеев;

Батыева Гора;

Железнодорожный массив;

Александровская Слободка;

Соломенка;

Первомайский массив;

Чоколовка;

Отрадный.

Отмечается, что работы по устранению неполадок проводятся в круглосуточном режиме, а пока была организована доставка воды в цистернах. Их можно найти по следующим адресам:

ул. Зодчих, 60, 60-А;

ул. Якуба Коласа, 14;

бульв. Кольцова, 17;

ул. Игната Юры, 1/11;

ул. Яблоневая, 11 (Софиевская Борщаговка).

Как сообщалось ранее, Украина вопреки многочисленным заявлениям политиков все же начала импорт электроэнергии из Беларуси. Согласно заявлениям белорусской стороны, такие поставки будут длиться до конца ноября.