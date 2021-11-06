Сотні тисяч киян залишилися без води через масштабну аварію: подробиці
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Для постраждалих мешканців столиці організовано підвезення води.
Мешканців Києва попередили про масштабну аварію у водопровідній мережі, через яку в деяких районах міста можуть відчувати проблеми з водою.
Про це повідомили у телеграм-каналі міської адміністрації.
"На Великій Окружній дорозі продовжується ліквідація пошкодження водопровідної мережі", — сказано в повідомленні.
Зокрема проблеми могли випробувати на собі жителі наступних житлових масивів:
- Микільська Борщагівка;
- Південна Борщагівка;
- Теремки-1;
- Теремки-2;
- Феофанія;
- Голосіїв;
- Батиєва Гора;
- Залізничний масив;
- Олександрівська Слобідка;
- Солом’янка;
- Першотравневий масив;
- Чоколівка;
- Втішний.
Зазначається, що роботи з усунення несправностей проводяться в цілодобовому режимі, а поки що було організовано доставку води в цистернах. Їх можна знайти за такими адресами:
- вул. Зодчих, 60, 60-А;
- вул. Якуба Коласа, 14;
- бул. Кольцова, 17;
- вул. Гната Юри, 1/11;
- вул. Яблунева, 11 (Софіївська Борщагівка).
Як повідомлялося раніше, Україна всупереч численним заявам політиків все ж таки почала імпорт електроенергії з Білорусі. Згідно з заявами білоруської сторони, такі постачання триватимуть до кінця листопада.
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