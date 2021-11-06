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Сотні тисяч киян залишилися без води через масштабну аварію: подробиці

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Кран Новина оновлена 06 листопада 2021, 19:18
Кран

Для постраждалих мешканців столиці організовано підвезення води.

Мешканців Києва попередили про масштабну аварію у водопровідній мережі, через яку в деяких районах міста можуть відчувати проблеми з водою.

Про це повідомили у телеграм-каналі міської адміністрації.

"На Великій Окружній дорозі продовжується ліквідація пошкодження водопровідної мережі", — сказано в повідомленні.

Зокрема проблеми могли випробувати на собі жителі наступних житлових масивів:

  • Микільська Борщагівка;
  • Південна Борщагівка;
  • Теремки-1;
  • Теремки-2;
  • Феофанія;
  • Голосіїв;
  • Батиєва Гора;
  • Залізничний масив;
  • Олександрівська Слобідка;
  • Солом’янка;
  • Першотравневий масив;
  • Чоколівка;
  • Втішний.

Зазначається, що роботи з усунення несправностей проводяться в цілодобовому режимі, а поки що було організовано доставку води в цистернах. Їх можна знайти за такими адресами:

  • вул. Зодчих, 60, 60-А;
  • вул. Якуба Коласа, 14;
  • бул. Кольцова, 17;
  • вул. Гната Юри, 1/11;
  • вул. Яблунева, 11 (Софіївська Борщагівка).

Як повідомлялося раніше, Україна всупереч численним заявам політиків все ж таки почала імпорт електроенергії з Білорусі. Згідно з заявами білоруської сторони, такі постачання триватимуть до кінця листопада.

Теги:
#Київ #Вода #КМДА
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