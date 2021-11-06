Сотні тисяч киян залишилися без води через масштабну аварію: подробиці

Для постраждалих мешканців столиці організовано підвезення води.

Мешканців Києва попередили про масштабну аварію у водопровідній мережі, через яку в деяких районах міста можуть відчувати проблеми з водою.

Про це повідомили у телеграм-каналі міської адміністрації.

"На Великій Окружній дорозі продовжується ліквідація пошкодження водопровідної мережі", — сказано в повідомленні.

Зокрема проблеми могли випробувати на собі жителі наступних житлових масивів:

Микільська Борщагівка;

Південна Борщагівка;

Теремки-1;

Теремки-2;

Феофанія;

Голосіїв;

Батиєва Гора;

Залізничний масив;

Олександрівська Слобідка;

Солом’янка;

Першотравневий масив;

Чоколівка;

Втішний.

Зазначається, що роботи з усунення несправностей проводяться в цілодобовому режимі, а поки що було організовано доставку води в цистернах. Їх можна знайти за такими адресами:

вул. Зодчих, 60, 60-А;

вул. Якуба Коласа, 14;

бул. Кольцова, 17;

вул. Гната Юри, 1/11;

вул. Яблунева, 11 (Софіївська Борщагівка).

Як повідомлялося раніше, Україна всупереч численним заявам політиків все ж таки почала імпорт електроенергії з Білорусі. Згідно з заявами білоруської сторони, такі постачання триватимуть до кінця листопада.