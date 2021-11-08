Укр

С дорог Киева исчезнут 11 номеров маршруток: кто попал в список

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
261
Маршрутка Новость обновлена 08 ноября 2021, 14:28
Маршрутка

Вместо маршруток будет ездить коммунальный транспорт

В Киеве перестанут курсировать 76 маршруток, которые ездили по 11 направлениям столицы. Это объяснили фальсификацией в конкурсных документах.

Как сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов, местные власти расторгают договор с четырьмя перевозчиками, именно поэтому перестают ездить следующие маршрутки :

  • № 224 — от станции метро "Минская" до улицы Северной.
  • № 234 — от станции метро "Почайна" до проспекта Алишера Навои.
  • № 539 — от железнодорожного вокзала до ЖК "Олимпийский городок".
  • № 559 — от станции метро "Минская" до метро "Героев Днепра".
  • № 231 — от улицы Терещенковской до улицы Кадетский Гай.
  • № 421 — от станции метро "Почайна" до улицы Симиренко.
  • № 581 — от станции метро "Святошин" до площади Шевченко.
  • № 155 — от станции метро "Почайна" до Кольцевой дороги.
  • № 516 — от рынка "Лесной" до станции метро "Красный хутор".
  • № 517 – от улицы Народного ополчения до улицы генерала Наумова.
  • № 402 — от улицы Северной до кинотеатра "Братислава".

Отмечается, что новые договоры с этими перевозчиками заключать не будут. В КГГА говорят, что эти маршрутки дублировали маршруты коммунального транспорта, поэтому по этим направлениям увеличат количество автобусов и троллейбусов.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Киеве на время "красной" зоны воспользоваться общественным транспортом можно только с сертификатом вакцинации или отрицательным тестом на COVID-19.

Теги:
#КГГА #Маршрутка #Общественный транспорт #Київ
Андрей Рымарук
Интервью
"Донбасс ждет война нового уровня", – экс-разведчик Андрей Рымарук
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Андрей Рымарук
"Донбасс ждет война нового уровня", – экс-разведчик Андрей Рымарук
Дата публикации
Категория
Вакцинация в Украине
Невакцинированные чиновники и педагоги с сегодняшнего дня не смогут попасть на работу: подробности
Дата публикации
Категория
Коронавирус в Украине
Количество больных упало, а смертность выросла: статистика коронавируса в Украине за сутки
Дата публикации
Категория
"Может, Ющенку сказали, что это фильм о пчеловодстве?" — уже шутят в сети
Ющенко, Мороз и Шарий снялись в фильме для российского телевидения: детали
Дата публикации
Категория
Ожидаются дожди и мокрый снег
В Украине резко похолодает: прогноз погоды на неделю