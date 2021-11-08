С дорог Киева исчезнут 11 номеров маршруток: кто попал в список

Вместо маршруток будет ездить коммунальный транспорт

В Киеве перестанут курсировать 76 маршруток, которые ездили по 11 направлениям столицы. Это объяснили фальсификацией в конкурсных документах.

Как сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов, местные власти расторгают договор с четырьмя перевозчиками, именно поэтому перестают ездить следующие маршрутки :

№ 224 — от станции метро "Минская" до улицы Северной.

№ 234 — от станции метро "Почайна" до проспекта Алишера Навои.

№ 539 — от железнодорожного вокзала до ЖК "Олимпийский городок".

№ 559 — от станции метро "Минская" до метро "Героев Днепра".

№ 231 — от улицы Терещенковской до улицы Кадетский Гай.

№ 421 — от станции метро "Почайна" до улицы Симиренко.

№ 581 — от станции метро "Святошин" до площади Шевченко.

№ 155 — от станции метро "Почайна" до Кольцевой дороги.

№ 516 — от рынка "Лесной" до станции метро "Красный хутор".

№ 517 – от улицы Народного ополчения до улицы генерала Наумова.

№ 402 — от улицы Северной до кинотеатра "Братислава".

Отмечается, что новые договоры с этими перевозчиками заключать не будут. В КГГА говорят, что эти маршрутки дублировали маршруты коммунального транспорта, поэтому по этим направлениям увеличат количество автобусов и троллейбусов.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Киеве на время "красной" зоны воспользоваться общественным транспортом можно только с сертификатом вакцинации или отрицательным тестом на COVID-19.