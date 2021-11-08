С дорог Киева исчезнут 11 номеров маршруток: кто попал в список
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Вместо маршруток будет ездить коммунальный транспорт
В Киеве перестанут курсировать 76 маршруток, которые ездили по 11 направлениям столицы. Это объяснили фальсификацией в конкурсных документах.
Как сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов, местные власти расторгают договор с четырьмя перевозчиками, именно поэтому перестают ездить следующие маршрутки :
- № 224 — от станции метро "Минская" до улицы Северной.
- № 234 — от станции метро "Почайна" до проспекта Алишера Навои.
- № 539 — от железнодорожного вокзала до ЖК "Олимпийский городок".
- № 559 — от станции метро "Минская" до метро "Героев Днепра".
- № 231 — от улицы Терещенковской до улицы Кадетский Гай.
- № 421 — от станции метро "Почайна" до улицы Симиренко.
- № 581 — от станции метро "Святошин" до площади Шевченко.
- № 155 — от станции метро "Почайна" до Кольцевой дороги.
- № 516 — от рынка "Лесной" до станции метро "Красный хутор".
- № 517 – от улицы Народного ополчения до улицы генерала Наумова.
- № 402 — от улицы Северной до кинотеатра "Братислава".
Отмечается, что новые договоры с этими перевозчиками заключать не будут. В КГГА говорят, что эти маршрутки дублировали маршруты коммунального транспорта, поэтому по этим направлениям увеличат количество автобусов и троллейбусов.
Как сообщал "Телеграф" ранее, в Киеве на время "красной" зоны воспользоваться общественным транспортом можно только с сертификатом вакцинации или отрицательным тестом на COVID-19.
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