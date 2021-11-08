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З доріг Києва зникнуть 11 номерів маршруток: хто потрапив у список

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Маршрутка Новина оновлена 08 листопада 2021, 14:28
Маршрутка

Замість маршруток буде їздити комунальний транспорт

У Києві перестануть курсувати 76 маршруток, які їздили у 11 напрямках столиці. Це пояснили фальсифікацією у конкурсних документах.

Як повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов, місцева влада розриває договір з чотирма перевізниками, саме тому перестають їздити наступні маршрутки:

  • № 224 — від станції метро "Мінська" до вулиці Північної.
  • № 234 — від станції метро "Почайна" до проспекту Алішера Навої.
  • № 539 — від залізничного вокзалу до ЖК "Олімпійське містечко".
  • № 559 — від станції метро "Мінська" до метро "Героїв Дніпра".
  • № 231 — з вулиці Терещенківської до вулиці Кадетський Гай.
  • № 421 — від станції метро "Почайна" до вулиці Симиренка.
  • № 581 — від станції метро "Святошин" до площі Шевченка.
  • № 155 — від станції метро "Почайна" до Кільцевої дороги.
  • № 516 — від ринку "Лісовий" до станції метро "Червоний хутір".
  • № 517 — від вулиці Народного ополчення до вулиці генерала Наумова.
  • № 402 — від вулиці Північної до кінотеатру "Братислава".

Зазначається, що нові договори з цими перевізниками укладати не будуть. У КМДА кажуть, що ці маршрутки дублювали маршрути комунального транспорту, тому за цими напрямками збільшать кількість автобусів та тролейбусів.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Києві на час "червоної" зони скористатися громадським транспортом можна лише з сертифікатом вакцинації або негативним тестом на COVID-19.

Теги:
#КМДА #Маршрутка #Громадський транспорт #Київ
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