З доріг Києва зникнуть 11 номерів маршруток: хто потрапив у список

Замість маршруток буде їздити комунальний транспорт

У Києві перестануть курсувати 76 маршруток, які їздили у 11 напрямках столиці. Це пояснили фальсифікацією у конкурсних документах.

Як повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов, місцева влада розриває договір з чотирма перевізниками, саме тому перестають їздити наступні маршрутки:

№ 224 — від станції метро "Мінська" до вулиці Північної.

№ 234 — від станції метро "Почайна" до проспекту Алішера Навої.

№ 539 — від залізничного вокзалу до ЖК "Олімпійське містечко".

№ 559 — від станції метро "Мінська" до метро "Героїв Дніпра".

№ 231 — з вулиці Терещенківської до вулиці Кадетський Гай.

№ 421 — від станції метро "Почайна" до вулиці Симиренка.

№ 581 — від станції метро "Святошин" до площі Шевченка.

№ 155 — від станції метро "Почайна" до Кільцевої дороги.

№ 516 — від ринку "Лісовий" до станції метро "Червоний хутір".

№ 517 — від вулиці Народного ополчення до вулиці генерала Наумова.

№ 402 — від вулиці Північної до кінотеатру "Братислава".

Зазначається, що нові договори з цими перевізниками укладати не будуть. У КМДА кажуть, що ці маршрутки дублювали маршрути комунального транспорту, тому за цими напрямками збільшать кількість автобусів та тролейбусів.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Києві на час "червоної" зони скористатися громадським транспортом можна лише з сертифікатом вакцинації або негативним тестом на COVID-19.