З доріг Києва зникнуть 11 номерів маршруток: хто потрапив у список
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Замість маршруток буде їздити комунальний транспорт
У Києві перестануть курсувати 76 маршруток, які їздили у 11 напрямках столиці. Це пояснили фальсифікацією у конкурсних документах.
Як повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов, місцева влада розриває договір з чотирма перевізниками, саме тому перестають їздити наступні маршрутки:
- № 224 — від станції метро "Мінська" до вулиці Північної.
- № 234 — від станції метро "Почайна" до проспекту Алішера Навої.
- № 539 — від залізничного вокзалу до ЖК "Олімпійське містечко".
- № 559 — від станції метро "Мінська" до метро "Героїв Дніпра".
- № 231 — з вулиці Терещенківської до вулиці Кадетський Гай.
- № 421 — від станції метро "Почайна" до вулиці Симиренка.
- № 581 — від станції метро "Святошин" до площі Шевченка.
- № 155 — від станції метро "Почайна" до Кільцевої дороги.
- № 516 — від ринку "Лісовий" до станції метро "Червоний хутір".
- № 517 — від вулиці Народного ополчення до вулиці генерала Наумова.
- № 402 — від вулиці Північної до кінотеатру "Братислава".
Зазначається, що нові договори з цими перевізниками укладати не будуть. У КМДА кажуть, що ці маршрутки дублювали маршрути комунального транспорту, тому за цими напрямками збільшать кількість автобусів та тролейбусів.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Києві на час "червоної" зони скористатися громадським транспортом можна лише з сертифікатом вакцинації або негативним тестом на COVID-19.
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