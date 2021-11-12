Укр

Киевская школьница попала в скандал, царапая автомобили на камеру (видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Несовершеннолетняя портит автомобили в Киеве Новость обновлена 12 ноября 2021, 09:24
Несовершеннолетняя портит автомобили в Киеве

Публикации девушки начали распространять, отмечая при этом страницы правоохранителей

В Киеве школьница попала на видео, когда портила припаркованный чужой автомобиль. Как выяснилось, повреждение машин – это не единственное, чем занимается юная жительница столицы.

Как сообщил Telegram-канал "Автопатруль Майдан", девушку зовут Анна и она — жительница Лесного массива.

На одном из опубликованных в соцсетях девушки видео есть момент, как она с подругой портила припаркованный автомобиль оранжевого цвета. Сначала девушки поцарапали камнем капот, после чего начали бить машину ногами. В это время раздавались выкрики, что якобы это наказание для владельца машины, который "каждый день бьет девочку".

По предварительной информации, девушке на видео всего 15 лет и повреждение чужих автомобилей это не единственный неадекватный поступок с ее стороны. Несовершеннолетняя фотографируется в полуобнаженном виде с алкоголем, публикует видео эротического характера и другой провокационный контент.

Где в этом вопросе родители – вопрос открытый. Между тем, в сети провокационные видео девушки начали распространять, отмечая на них страницы правоохранительных органов — Национальной полиции и Министерства внутренних дел.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во Львове молодой парень, вероятно, в состоянии измененного сознания проявлял агрессию в сторону стражей порядка, бросал в них предметами и нецензурно высказывался.

Теги:
#Автомобиль #Киев #Подросток #Повреждение
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