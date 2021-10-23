Подросток под наркотиками кидался на полицию (видео 18+)

Молодого человека правоохранители привезли на экспертизу.

Во Львове молодой парень, вероятно, в состоянии измененного сознания проявлял агрессию в сторону правоохранителей, кидал в них предметами и нецензурно выражался.

Видео инцидента разместил канал "Всевидящее око".

В подписи к видео отмечается, что парень — школьник и находится "под спайсом". До этого он подрался с другим подростком из-за чего и пришлось вызывать полицию. Его забрали на экспертизу.

На видео подросток не только говорит с полицией матом и оскорбляет, но кидает в них свою куртку с комментариями, чтобы они ее постирали за "три минуты". Пытался ввязаться в драку.

Внимание! На видео ненормативная лексика (18+).

На видеозаписи — с ним женщина, вероятно, мать, которая то бьет его, то агрессивно высказывается в сторону правоохранителей. В комментариях развернулась дискуссия, стоило ли правоохранителям применить к подростку силу.

Ранее "Телеграф" писал, что под Одессой подростки арендовали дом и разгромили его — свои "подвиги" они снимали на видео.

Накануне также в Одессе подростки избивали самокатами мужчину — он сделал им замечание.