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Підліток під наркотиками кидався на поліцію (відео 18+)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Поліція України.
Поліція України.

Молодого хлопця правоохоронці привезли на експертизу.

У Львові молодий хлопець, ймовірно, в стані зміненої свідомості виявляв агресію в бік правоохоронців, кидав в них предметами і нецензурно висловлювався.

Відео інциденту розмістив канал "Всевидяче око".

У підписі до відео зазначається, що хлопець — школяр і знаходиться "під спайсом". До цього він побився з іншим підлітком через що й довелося викликати поліцію. Його забрали на експертизу.

На відео підліток не тільки говорить з поліцією матом і ображає, але кидає в них свою куртку з коментарями, щоб вони її випрали за "три хвилини". Намагався вступити в бійку.

Увага! На відео ненормативна лексика (18+).

На відеозаписі — з ним жінка, ймовірно, мати, яка б’є його та агресивно висловлюється в бік правоохоронців. У коментарях розгорнулася дискусія, чи варто було правоохоронцям застосувати до підлітка силу.

Раніше "Телеграф" писав, що під Одесою підлітки орендували будинок і розгромили його — свої "подвиги" вони знімали на відео.

Напередодні також в Одесі підлітки били самокатами чоловіка — він зробив їм зауваження.

Теги:
#Наркотики #Львів #Поліція #Підліток
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