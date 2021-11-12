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Київська школярка потрапила у скандал, дряпаючи автомобілі на камеру (відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Автор
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Неповнолітня псує автомобілі у Києві Новина оновлена 12 листопада 2021, 09:24
Неповнолітня псує автомобілі у Києві

Публікації дівчини почали поширювати, відзначаючи при цьому сторінки правоохоронців

У Києві школярка потрапила на відео під час того, як псувала припаркований чужий автомобіль. Як з’ясувалося, пошкодження машин — це не єдине, чим займається юна мешканка столиці.

Як повідомив Telegram-канал "Автопатруль Майдан", дівчину звати Анна і вона є мешканкою Лісового масиву.

На одному з опублікованих у соцмережах дівчини відео є момент, як вона з подругою псувала припаркований автомобіль помаранчевого кольору. Спочатку дівчата подряпали каменем капот, після чого почали бити автівку ногами. У цей час лунали викрики, що нібито це покарання для власника машини, який "кожен день б’є дівчинку".

За попередньою інформацією, дівчині на відео всього 15 років і пошкодження чужих автомобілів — це не єдиний неадекватний вчинок з її боку. Неповнолітня фотографується у напівоголеному вигляді, з алкоголем, публікує відео еротичного характеру та інший провокативний контент.

Де у цьому питанні батьки — питання відкрите. Тим часом у мережі провокативні відео дівчини почали поширювати, відзначаючи на них сторінки правоохоронних органів — Національної поліції та Міністерства внутрішніх справ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Львові молодий хлопець, ймовірно, в стані зміненої свідомості виявляв агресію в бік правоохоронців, кидав в них предметами і нецензурно висловлювався.

Теги:
#Автомобіль #Київ #Підліток #Пошкодження
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