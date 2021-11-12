Укр

Киевский мост рушится на глазах: момент обвала попал на видео

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Мост Патона Новость обновлена 12 ноября 2021, 14:33
Мост Патона

За все время с постройки в 1953 мост ни разу капитально не реконструировали.

Процесс разрушения моста Патона в Киеве попал на видео. Камера сняла, как от более чем полутора километровой конструкции отваливается кусок бетона и летит в Днепр. 

Видео разместил Телеграм-канал "Киев без цензуры".

Кроме большого куска, обвалились также несколько мелких. При этом по мосту продолжают ездить автомобили.

Мост Патона, запущенный в эксплуатацию 68 лет назад, нуждается в ремонте.

Его аварийное состояние подтверждает и глава города — Виталий Кличко. Ранее он заявлял, что вспоминает мост в утренних молитвах. Одной из причин, почему в Киеве не завершаются необходимые инфраструктурные проекты, мэр называет большой отток финансов. По его словам, в Киеве остается десятая часть генерируемых столицей средств. По последним данным открыли тендер на проектирование реконструкции моста. 

Мост ждет своей реновации не одно десятилетие. В 90-х на это не хватало средств, в 2004 подновили дорожное полотно, во время подготовки к Евро-2012 на нем провели ремонтные работы в тротуарной части и заменили столбы освещения. Еще при премьерстве Николая Азарова, мост планировали капитально реконструировать после открытия Подольско-Воскресенского мостового перехода. 

Как ранее писал "Телеграф", именно проволочки в постройке этого моста стали причиной увольнения одного из замов Кличко. Автомобильное сообщение по нему хотели пустить еще несколько лет назад, но этого пока не произошло. Новый срок — конец 2021. 

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#Киев #Обвал #Мост Патона
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