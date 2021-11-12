Київський міст руйнується на очах: момент обвалу потрапив на відео

За весь час з побудови у 1953 р. міст жодного разу капітально не реконструювали.

Процес руйнування мосту Патона у Києві потрапив на відео. Камера зняла, як від більш як півтора кілометрової конструкції відвалюється шматок бетону і летить у Дніпро.

Відео розмістив Телеграм-канал "Київ без цензури".

Окрім великого шматка, обвалилися також кілька дрібних. При цьому мостом продовжують їздити автомобілі.

Міст Патона, запущений в експлуатацію 68 років тому, потребує ремонту.

Його аварійний стан підтверджує і голова міста Віталій Кличко. Раніше він заявляв, що згадує міст у ранкових молитвах. Однією з причин, чому у Києві не завершуються необхідні інфраструктурні проекти, мер називає великий відтік фінансів. За його словами, у Києві залишається десята частина генерованих столицею коштів. За останніми даними, відкрили тендер на проектування реконструкції мосту.

Міст чекає на свою реновацію не одне десятиліття. У 90-х на це не вистачало коштів, у 2004 р. поновили дорожнє полотно, під час підготовки до Євро-2012 на ньому провели ремонтні роботи в тротуарній частині та замінили стовпи освітлення. Ще за прем’єрства Миколи Азарова міст планували капітально реконструювати після відкриття Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

Як раніше писав "Телеграф", саме тяганина у будівництві цього мосту стала причиною звільнення одного із заступників Кличка. Автомобільне сполучення по ньому хотіли пустити ще кілька років тому, але цього поки що не сталося. Новий термін — кінець 2021 року.