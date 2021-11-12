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Уличный концерт мировой звезды произвел фурор в киевском парке: эксклюзивные фото и видео

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Выступление Стивена Ридли Новость обновлена 12 ноября 2021, 17:52
Выступление Стивена Ридли

Стивен Ридли сыграл на фортепиано для киевлян.

Пианист и композитор Стивен Ридли дал бесплатный концерт в парке Шевченко в Киеве. 

Об этом с места события сообщает корреспондент "Телеграфа". 

Стивен Ридли обратился к зрителям
Стивен Ридли обратился к зрителям

Выйти на улицу и играть для широкой публики музыкант решил из-за того, что ему надоели карантинные ограничения из-за которых его концерт перенесли с 23 сентября на 7 апреля. Об этом Ридли написал в Инстаграм. 

Музыканта любят за эмоциональное исполнение
Музыканта любят за эмоциональное исполнение
Стивен Ридли пригласил украинцев спеть вместе
Стивен Ридли пригласил украинцев спеть вместе

Решение он принял утром 12 ноября и сразу объявил о нем, призвав всех прийти и послушать, а также спеть вместе. 

"Мы будем петь и разделим прекрасные моменты в эти дерьмовые времена", — написал музыкант в соцсети. 

Стивен Ридли
Стивен Ридли

Давать концерты на улице Стивену Ридли не в новинку — британец нередко играет на улицах Лондона. 

Музыкант покорял киевлян не только игрой, но и стилем
Музыкант покорял киевлян не только игрой, но и стилем
На концерте собралось множество зрителей
На концерте собралось множество зрителей

Для него сочинение и исполнение музыки — детское хобби переросшее в новую карьеру. До того как он начал профессионально музицировать, Ридли с отличием окончил университет Дарема и работал в банке.

От концерта у музыканта и у зрителей остались приятные впечатления
От концерта у музыканта и у зрителей остались приятные впечатления

За 10 лет карьеры музыканта он завоевал любовь фанатов со всего мира. 

Стивен Ридли дает концерт в парке Шевченко
Стивен Ридли дает концерт в парке Шевченко
На концерте собралось несколько сот человек
На концерте собралось несколько сот человек
Ридли подпевали зрители
Ридли подпевали зрители
Стивен Ридли играет в Киеве
Стивен Ридли играет в Киеве
Стивен Ридли спел для киевлян
Стивен Ридли спел для киевлян

Концерт в сентябре должен был стать первым масштабным выступлением композитора в Украине. 

Ранее "Телеграф" писал, что концерт Нади Дорофеевой отменен — певица попала в больницу.

Теги:
#Концерт #Киев #Парк Шевченко
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