Уличный концерт мировой звезды произвел фурор в киевском парке: эксклюзивные фото и видео

Стивен Ридли сыграл на фортепиано для киевлян.

Пианист и композитор Стивен Ридли дал бесплатный концерт в парке Шевченко в Киеве.

Об этом с места события сообщает корреспондент "Телеграфа".

Стивен Ридли обратился к зрителям

Выйти на улицу и играть для широкой публики музыкант решил из-за того, что ему надоели карантинные ограничения из-за которых его концерт перенесли с 23 сентября на 7 апреля. Об этом Ридли написал в Инстаграм.

Музыканта любят за эмоциональное исполнение

Стивен Ридли пригласил украинцев спеть вместе

Решение он принял утром 12 ноября и сразу объявил о нем, призвав всех прийти и послушать, а также спеть вместе.

"Мы будем петь и разделим прекрасные моменты в эти дерьмовые времена", — написал музыкант в соцсети.

Стивен Ридли

Давать концерты на улице Стивену Ридли не в новинку — британец нередко играет на улицах Лондона.

Музыкант покорял киевлян не только игрой, но и стилем

На концерте собралось множество зрителей

Для него сочинение и исполнение музыки — детское хобби переросшее в новую карьеру. До того как он начал профессионально музицировать, Ридли с отличием окончил университет Дарема и работал в банке.

От концерта у музыканта и у зрителей остались приятные впечатления

За 10 лет карьеры музыканта он завоевал любовь фанатов со всего мира.

Стивен Ридли дает концерт в парке Шевченко На концерте собралось несколько сот человек Ридли подпевали зрители Стивен Ридли играет в Киеве Стивен Ридли спел для киевлян

Концерт в сентябре должен был стать первым масштабным выступлением композитора в Украине.

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