Уличный концерт мировой звезды произвел фурор в киевском парке: эксклюзивные фото и видео
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Стивен Ридли сыграл на фортепиано для киевлян.
Пианист и композитор Стивен Ридли дал бесплатный концерт в парке Шевченко в Киеве.
Об этом с места события сообщает корреспондент "Телеграфа".
Выйти на улицу и играть для широкой публики музыкант решил из-за того, что ему надоели карантинные ограничения из-за которых его концерт перенесли с 23 сентября на 7 апреля. Об этом Ридли написал в Инстаграм.
Решение он принял утром 12 ноября и сразу объявил о нем, призвав всех прийти и послушать, а также спеть вместе.
"Мы будем петь и разделим прекрасные моменты в эти дерьмовые времена", — написал музыкант в соцсети.
Давать концерты на улице Стивену Ридли не в новинку — британец нередко играет на улицах Лондона.
Для него сочинение и исполнение музыки — детское хобби переросшее в новую карьеру. До того как он начал профессионально музицировать, Ридли с отличием окончил университет Дарема и работал в банке.
За 10 лет карьеры музыканта он завоевал любовь фанатов со всего мира.
Концерт в сентябре должен был стать первым масштабным выступлением композитора в Украине.
Ранее "Телеграф" писал, что концерт Нади Дорофеевой отменен — певица попала в больницу.
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