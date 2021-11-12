Вуличний концерт світової зірки викликав фурор у київському парку: ексклюзивні фото та відео
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Стівен Рідлі зіграв на фортепіано для киян.
Піаніст та композитор Стівен Рідлі дав безкоштовний концерт у парку Шевченка у Києві.
Про це з місця події повідомляє кореспондент "Телеграфа".
Вийти на вулицю та грати для широкої публіки музикант вирішив тому що йому набридли карантинні обмеження, через які його концерт перенесли з 23 вересня на 7 квітня. Про це Рідлі написав в Інстаграм.
Про це він вирішив вранці 12 листопада і одразу оголосив про нього, закликавши всіх прийти та послухати, а також заспівати разом.
" Ми співатимемо і розділимо чудові моменти в ці д*рьмові часи ", — написав музикант у соцмережі.
Давати концерти на вулиці Стівену Рідлі не в новинку — британець нерідко грає на вулицях Лондона.
Для нього створення та виконання музики — дитяче хобі, що переросло в нову кар’єру. До того як він почав професійно музикувати, Рідлі закінчив університет Дарема і працював у банку.
За 10 років кар’єри музиканта він завоював прихильність фанатів з усього світу.
Концерт у вересні мав стати першим масштабним виступом композитора в Україні.
Раніше "Телеграф" писав, що концерт Наді Дорофєєвої скасовано — співачка потрапила до лікарні.
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