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Вуличний концерт світової зірки викликав фурор у київському парку: ексклюзивні фото та відео

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Виступ Стівена Рідлі Новина оновлена 12 листопада 2021, 17:52
Виступ Стівена Рідлі

Стівен Рідлі зіграв на фортепіано для киян.

Піаніст та композитор Стівен Рідлі дав безкоштовний концерт у парку Шевченка у Києві.

Про це з місця події повідомляє кореспондент "Телеграфа".

Стівен Рідлі звернувся до глядачів
Стівен Рідлі звернувся до глядачів

Вийти на вулицю та грати для широкої публіки музикант вирішив тому що йому набридли карантинні обмеження, через які його концерт перенесли з 23 вересня на 7 квітня. Про це Рідлі написав в Інстаграм.

Музиканта люблять за емоційне виконання
Музиканта люблять за емоційне виконання
Стівен Рідлі запросив українців заспівати разом
Стівен Рідлі запросив українців заспівати разом

Про це він вирішив вранці 12 листопада і одразу оголосив про нього, закликавши всіх прийти та послухати, а також заспівати разом.

" Ми співатимемо і розділимо чудові моменти в ці д*рьмові часи ", — написав музикант у соцмережі.

Стівен Рідлі
Стівен Рідлі

Давати концерти на вулиці Стівену Рідлі не в новинку — британець нерідко грає на вулицях Лондона.

Музикант підкоряв киян не лише грою, а й стилем
Музикант підкоряв киян не лише грою, а й стилем
На концерті зібралося багато глядачів
На концерті зібралося багато глядачів

Для нього створення та виконання музики — дитяче хобі, що переросло в нову кар’єру. До того як він почав професійно музикувати, Рідлі закінчив університет Дарема і працював у банку.

Від концерту у музиканта та у глядачів залишилися приємні враження
Від концерту у музиканта та у глядачів залишилися приємні враження

За 10 років кар’єри музиканта він завоював прихильність фанатів з усього світу.

Стівен Рідлі дає концерт у парку Шевченка
Стівен Рідлі дає концерт у парку Шевченка
На концерті зібралося кілька сотень людей
На концерті зібралося кілька сотень людей
Рідлі підспівували глядачі
Рідлі підспівували глядачі
Стівен Рідлі грає у Києві
Стівен Рідлі грає у Києві
Стівен Рідлі заспівав для киян
Стівен Рідлі заспівав для киян

Концерт у вересні мав стати першим масштабним виступом композитора в Україні.

Раніше "Телеграф" писав, що концерт Наді Дорофєєвої скасовано — співачка потрапила до лікарні.

Теги:
#Концерт #Київ #Парк Шевченка
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