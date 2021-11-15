В Киеве активисту воткнули нож в дверь и оставили траурные цветы: подробности и фото

Инцидент связывают с общественной работой Перова

В Киеве неизвестные попытались запугать активиста Дмитрия Перова, выступающего против активной застройки столицы. Утром 15 ноября мужчина обнаружил воткнутый в дверь своей квартиры нож и две траурные гвоздики.

Об инциденте сообщил экс-нардеп, глава партии "Народовладдя" Юрий Левченко в Facebook.

"Презент" неизвестные оставили посреди ночи. О любых других попытках запугивания или поступающих угрозах активист не сообщал.

Дмитрий Перов рядом с дверью квартиры

По словам Юрия Левченко, причина подобных запугиваний связана с тем, что Перов постоянно защищает исторические сооружения Киева от сноса и последующей застройки территории, где они расположены. Среди последних таких кейсов активиста — работа над восстановлением статуса памятки для комплекса исторических строений на Подоле, а также борьба за историческую усадьбу Василия Малина на Тургеневской, 22.

"Правоохранительные" органы сознательно игнорируют сообщения Дмитрия, когда злостройщик завозит технику — им до этого нет дела. Также не реагирует на уничтожение исторического здания и Виталий Кличко", — возмутился Юрий Левченко.

Одновременно эта усадьба, по словам политика, находится в перечне исторических зданий Киева, которые подлежат дополнительной защите.

Попытка добиться справедливости Перовым, считает Левченко, и привела к такому опасному "привету" к дверей квартиры.

Нож и траурные гвоздики выглядят весьма "говоряще"

Насчет ножа и траурных гвоздик активист уже обратился в полицию, но его друзья сомневаются, что расследование получит активный ход. При этом в команде Дмитрия Перова заверяют: запугивания активисту не помешают продолжить свою работу над предотвращением застройки столицы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что вероятными угрозами жизни обеспокоена и Елена Павлова, вдова покойного мэра Кривого Рога. На днях она записала эмоциональное видео, которым попыталась обезопасить от смерти себя и своего сына.