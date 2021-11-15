У Києві активісту встромили ніж у двері та залишили траурні квіти: подробиці та фото

Інцидент пов’язують із громадською роботою Перова

У Києві невідомі спробували залякати активіста Дмитра Перова, який виступає проти активної забудови столиці. Вранці 15 листопада чоловік виявив устромлений у двері своєї квартири ніж та дві траурні гвоздики.

Про інцидент повідомив екс-нардеп, голова партії "Народовладдя" Юрій Левченко у Facebook.

"Презент" невідомі залишили посеред ночі. Про будь-які інші спроби залякування чи отримання погроз активіст не повідомляв.

Дмитро Перов поруч із дверима квартири

За словами Юрія Левченка, причина подібних залякувань пов’язана з тим, що Перов постійно захищає історичні споруди Києва від знесення та подальшої забудови території, де вони розташовані. Серед останніх таких кейсів активіста – робота над відновленням статусу пам’ятки для комплексу історичних будов на Подолі, а також боротьба за історичну садибу Василя Маліна на Тургенєвській, 22.

"Правоохоронні" органи свідомо ігнорують повідомлення Дмитра, коли злобудовник завозить техніку — їм до цього немає справи. Також не реагує на знищення історичної будівлі і Віталій Кличко", — обурився Юрій Левченко.

Водночас ця садиба, за словами політика, знаходиться у переліку історичних будівель Києва, які підлягають додатковому захисту.

Спроба домогтися справедливості Перовим, вважає Левченко, і призвела до такого небезпечного "вітання" в дверях квартири.

Ніж і траурні гвоздики виглядають вельми промовисто

Щодо ножа та жалобних гвоздик активіст уже звернувся до поліції, але його друзі сумніваються, що розслідування буде достатньо активним. При цьому в команді Дмитра Перова запевняють: залякування активісту не завадять продовжити свою роботу щодо запобігання забудові столиці.

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