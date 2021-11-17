Укр

Под Киевом на заледеневших отходах разбились три машины (фото и карта)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Машины полностью перегородили дорогу и создали пробки Новость обновлена 17 ноября 2021, 11:32
Машины полностью перегородили дорогу и создали пробки

В супермаркете обвинения пока никак не комментируют

В Петропавловской Борщаговке Киевской области утром в среду, 17 ноября, произошло курьезное ДТП на гололеде с тремя автомобилями.

Фото с места событий публикует региональное управление патрульной полиции, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что инцидент случился на улице Соборной около 9 часов утра.

Место аварии на карте
Место аварии на карте

На замерзшей после ночи поверхности дорожного покрытия столкнулись сразу три автомобиля марок Daewoo, Skoda и Toyota. По предварительным данным, вследствие инцидента есть пострадавшие.

Разбитые авто заблокировали движение по дороге
Разбитые авто заблокировали движение по дороге

Позже "Киев Оперативный" показал фото аварии с воздуха, на которой видно образовавшийся гололед на дороге.

С высоты видно масштабы пробки и гололед
С высоты видно масштабы пробки и гололед

Автор фото утверждает, что виной тому работники ближайшего супермаркета "Фора", которые сливают отходы прямо на дорогу по склону.

Отходы с "Форы" текут прямо вниз на дорогу
Отходы с "Форы" текут прямо вниз на дорогу

Стоит заметить, что последние ночи в Киеве выдались холодными, температура опускалась до -5 градусов мороза. В ближайшие дни ожидается потепление, но со следующей недели снова придут заморозки.

Как сообщал "Телеграф", накануне под Киевом серьезную аварию устроил депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев, который протаранил на скорости фуру.

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