Під Києвом на заледенілих відходах розбилися три машини (фото та карта)

У супермаркеті звинувачення поки що ніяк не коментують

У Петропавлівській Борщагівці Київської області вранці в середу, 17 листопада, сталася курйозна ДТП на ожеледиці з трьома автомобілями.

Фото з місця подій публікує регіональне управління патрульної поліції, повідомляє "Телеграф".

Зазначається, що інцидент трапився на вулиці Соборній близько 9 години ранку.

Місце аварії на карті

На замерзлій після ночі поверхні дорожнього покриття зіткнулися відразу три автомобілі марок Daewoo, Skoda і Toyota. За попередніми даними, внаслідок інциденту є постраждалі.

Розбиті авто заблокували рух дорогою

Пізніше "Київ Оперативний" показав фото аварії з повітря, на якій видно ожеледицю на дорозі.

З висоти видно масштаби пробки та ожеледь

Автор фото стверджує, що виною тому працівники найближчого супермаркету "Фора", які зливають відходи прямо на дорогу по схилу.

Відходи з "Фори" течуть прямо вниз на дорогу

Варто зауважити, що останні ночі у Києві видалися холодними, температура опускалася до -5 градусів морозу. Найближчими днями очікується потепління, але наступного тижня знову прийдуть заморозки.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні під Києвом серйозну аварію влаштував депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов, який протаранив на швидкості фуру.