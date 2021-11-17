Укр

"GTA Kyiv City": в столице неадекватный мужчина попытался на ходу сесть в такси, но был выброшен из салона (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Случай на Крещатике
Случай на Крещатике

В сети подозревают, что мужчина был под действием наркотиков.

В самом центре Киева мужчина необычным способом пытался поймать такси, остановив автомобиль на ходу прямо среди дороги.

Кадрами ситуации поделился в своем Фейсбук журналист Сергей Гришин.

"Типичное утро на Крещатике", — написал он.

На коротком ролике видно, что мужчина в маске размахивая руками выбежал на дорогу перед автомобилем такси и попытался забраться на переднее сидение. Таксист же, судя по всему, не дал ему этого сделать и выбросил мужчину прямо на проезжую часть, после чего уехал.

Пользователи сети, комментируя видео, предположили, что пассажир был под действием наркотиков, а другие усмотрели в происходящем отсылку к популярной компьютерной игре GTA. Также в сети не преминули возможностью напомнить о грядущем подорожании проезда в общественном транспорте.

Как сообщалось ранее, в Белой Церкви неадекватный мужчина взял топор и устроил погром в своем доме, а после этого и вовсе начал угрожать открыть газ и взорвать дом. Правоохранители не смогли войти в квартиру даже прикрывшись щитом, а потому к месту были вызваны бойцы спецназа, которые и провели задержание.

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#Киев #Сергей Гришин
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