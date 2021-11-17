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"GTA Kyiv City": у столиці неадекватний чоловік спробував на ходу сісти у таксі, але був викинутий із салону (відео)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Випадок на Хрещатику Новина оновлена 17 листопада 2021, 15:19
Випадок на Хрещатику

У мережі підозрюють, що чоловік був під дією наркотиків.

У самому центрі Києва чоловік у незвичайний спосіб намагався зловити таксі, зупинивши автомобіль на ходу прямо серед дороги.

Кадрами ситуації поділився у своєму Фейсбуку журналіст Сергій Гришин.

"Типовий ранок на Хрещатику", — написав він.

На короткому ролику видно, що чоловік у масці, розмахуючи руками, вибіг на дорогу перед автомобілем таксі та спробував залізти на переднє сидіння. Таксист же, очевидно, не дав йому цього зробити та викинув чоловіка прямо на проїжджу частину, після чого поїхав.

Користувачі мережі, коментуючи відео, припустили, що "пасажир" був під дією наркотиків, а інші побачили у цьому відсилання до популярної комп’ютерної гри GTA. Також у мережі не втратили можливості нагадати про майбутнє подорожчання проїзду в громадському транспорті.

Як повідомлялося раніше, в Білій Церкві неадекватний чоловік взяв сокиру і влаштував погром у своєму будинку, а після цього взагалі почав загрожувати відкрити газ і підірвати будинок. Правоохоронці не змогли увійти до квартири навіть прикрившись щитом, а тому до місця викликали бійців спецпідрозділів, які й провели затримання.

Теги:
#Київ #Сергій Гришин
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