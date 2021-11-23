Сбегает не впервые: под Киевом исчезла 13-летняя девочка (фото)
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Девочка уже сбегала из центра в ноябре.
В Киевской области разыскивают пропавшую 13-летнюю девочку, которая сбежала из Центра социально-психологической реабилитации детей "Отчий Дім" в селе Святопетровском, что под Киевом.
Об этом проинформировали в службе поиска детей полиции Киевской области.
Девочку зовут Валерия Сушко, ей на вид лет 13-14, рост 167 сантиметров, среднее телосложение, волосы светлые и короткие, глаза зеленые.
Была одета в короткое серое пальто и темные штаны.
В полиции призывают всех, кто имеет информацию о ее местонахождении обращаться к правоохранителям по телефону "102".
Примечательно, что она по всей видимости сбегает не впервые, ведь совсем недавно, 10 ноября, ее уже объявляли в розыск и успешно возвращали обратно в центр.
Как сообщалось ранее, в Кривом Роге многодетная мать пожаловалась на то, что ей нечем кормить девятерых детей, после чего оставила их у здания горисполкома и уехала. Всех несовершеннолетних в возрасте от 3 до 16 лет доставили в реабилитационный центр, а против матери-кукушки открыли уголовное дело.
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