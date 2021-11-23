Тікає не вперше: під Києвом зникла 13-річна дівчинка (фото)

Дівчинка вже втікала з центру в листопаді.

На Київщині розшукують зниклу 13-річну дівчинку, яка втекла з Центру соціально-психологічної реабілітації дітей "Отчий Дім" у селі Святопетрівському, що під Києвом.

Про це повідомили у службі пошуку дітей поліції Київської області.

Дівчинку звуть Валерія Сушко, їй на вигляд років 13-14, зріст 167 сантиметрів, середня статура, волосся світле і коротке, зелені очі.

Була одягнена в коротке сіре пальто та темні штани.

У поліції закликають усіх, хто має інформацію про її місцеперебування, звертатися до правоохоронців телефоном "102".

Примітно, що вона втікає не вперше, адже зовсім недавно, 10 листопада, її вже оголошували в розшук і успішно повертали назад до центру.

Валерія Сушко

Як повідомлялося раніше, у Кривому Розі багатодітна мати поскаржилася на те, що їй нема чим годувати дев’ятьох дітей, після чого залишила їх біля будівлі міськвиконкому та поїхала. Усіх неповнолітніх віком від 3 до 16 років доставили до реабілітаційного центру, а проти матері-зозулі порушили кримінальну справу.