Не було чим годувати: мати кинула дев’ятьох дітей у міськвиконкомі у Кривому Розі

Дітей було відправлено до реабілітаційного центру.

У Кривому Розі (Дніпропетровська область) багатодітну матір привезли до будівлі міськвиконкому зі скаргою на те, що їй нема чим годувати своїх дев’ятьох дітей, після чого просто залишила їх там і зникла.

Про це повідомляє видання "СВОЇ".

Зазначається, що 34-річну жінку та всіх її дітей привезли із села Широке, що у Криворізькому районі.

Після цього вона поїхала, а діти залишились у будівлі міськвиконкому.

Дев’ятьох дітей віком від 3 до 16 років доставили до Реабілітаційного центру, а проти жінки порушили кримінальну справу.

Діти

У коментарях до запису користувачів мережі здивувала така поведінка матері-зозулі, після чого навіть пролунали заклики до стерилізації.

Проте знайшлися й ті, хто став на її бік, аргументувавши свою думку демографічними проблемами в Україні.

Як повідомлялося раніше, у Львівській області дитина загинула в пожежі в саморобному наметі, сконструйованому з дерев’яних дощок та обтягнутому поліетиленовою плівкою. Мати хлопчика запалила всередині конструкції саморобну грубку, а сама пішла по воду. Після повернення вона побачила вогонь, але врятувати дитину вже не змогла.