На Львівщині однорічне маля згоріло живцем — його матері загрожує до п’яти років в’язниці (фото)

Трагічна випадковість може коштувати жінці п’яти років ув’язнення.

У місті Жидачів, що на Львівщині однорічний хлопчик загинув під час пожежі у наметі.

Про це повідомляє пресслужба поліції області.

Наголошується, що подія сталася увечері суботи, 6 листопада у таборі під містом. До місця одразу ж вирушили правоохоронці та рятувальники.

Як виявилося, жінка запалила саморобну грубку в наметі, який був дерев’яним каркасом, обтягнутим поліетиленовою плівкою, а сама відійшла за водою до найближчого озера.

У цей час саморобне житло спалахнуло, а дитина загинула у вогні.

Поліціянти порушили проти горе-матері кримінальну справу за статтею 166 (злісне невиконання батьківських обов’язків). Тепер їй загрожує ув’язнення терміном до п’яти років.

Залишки згорілого намету

Поліціянти на місці загибелі дитини

Як повідомлялося раніше, у Мелітополі, що в Запорізькій області, вранці неділі перехожі знайшли мертве немовля у сміттєвому баку. Спочатку вони не повірили, що дійсно знайшли дитяче тіло і сподівалися на те, що це лише лялька, але поліціянти, які прибули на місце, змогли лише підтвердити факт жахливої знахідки.