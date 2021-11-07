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На Львівщині однорічне маля згоріло живцем — його матері загрожує до п’яти років в’язниці (фото)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Загибель дитини у Львівській області Новина оновлена 07 листопада 2021, 18:31
Загибель дитини у Львівській області

Трагічна випадковість може коштувати жінці п’яти років ув’язнення.

У місті Жидачів, що на Львівщині однорічний хлопчик загинув під час пожежі у наметі.

Про це повідомляє пресслужба поліції області.

Наголошується, що подія сталася увечері суботи, 6 листопада у таборі під містом. До місця одразу ж вирушили правоохоронці та рятувальники.

Як виявилося, жінка запалила саморобну грубку в наметі, який був дерев’яним каркасом, обтягнутим поліетиленовою плівкою, а сама відійшла за водою до найближчого озера.

У цей час саморобне житло спалахнуло, а дитина загинула у вогні.

Поліціянти порушили проти горе-матері кримінальну справу за статтею 166 (злісне невиконання батьківських обов’язків). Тепер їй загрожує ув’язнення терміном до п’яти років.

Залишки згорілого намету
Залишки згорілого намету
Поліціянти на місці загибелі дитини
Поліціянти на місці загибелі дитини

Як повідомлялося раніше, у Мелітополі, що в Запорізькій області, вранці неділі перехожі знайшли мертве немовля у сміттєвому баку. Спочатку вони не повірили, що дійсно знайшли дитяче тіло і сподівалися на те, що це лише лялька, але поліціянти, які прибули на місце, змогли лише підтвердити факт жахливої знахідки.

Теги:
#Львівська область #Діти #Поліція #Смерть
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