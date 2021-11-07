На Львовщине годовалый малыш сгорел заживо — его матери грозит до пяти лет тюрьмы (фото)
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Трагическая случайность может стоить женщине пяти лет тюремного заключения.
В городе Жидачов, что во Львовской области годовалый мальчик погиб во время пожара в палатке.
Об этом сообщила пресс-служба полиции области.
Отмечается, что происшествие произошло вечером субботы, 6 ноября в лагере под городом. К месту сразу же отправились правоохранители и спасатели.
Как оказалось, женщина зажгла самодельную печку в палатке, представляющую собой деревянный каркас, обтянутый полиэтиленовой пленкой, а сама отошла за водой к ближайшему озеру.
В это время самодельное жилье загорелось, а ребенок погиб в огне.
Полицейские открыли против горе-матери уголовное дело по статье 166 (злостное невыполнение родительских обязанностей). Теперь ей грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.
Как сообщалось ранее, в Мелитополе, что в Запорожской области, утром воскресенья прохожие нашли мертвого младенца в мусорном баке. Поначалу они не поверили, что действительно нашли детское тело и понадеялись на то, что это всего лишь кукла, но прибывшие на место полицейские смогли лишь подтвердить факт ужасной находки.
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