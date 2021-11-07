На Львовщине годовалый малыш сгорел заживо — его матери грозит до пяти лет тюрьмы (фото)

Трагическая случайность может стоить женщине пяти лет тюремного заключения.

В городе Жидачов, что во Львовской области годовалый мальчик погиб во время пожара в палатке.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Отмечается, что происшествие произошло вечером субботы, 6 ноября в лагере под городом. К месту сразу же отправились правоохранители и спасатели.

Как оказалось, женщина зажгла самодельную печку в палатке, представляющую собой деревянный каркас, обтянутый полиэтиленовой пленкой, а сама отошла за водой к ближайшему озеру.

В это время самодельное жилье загорелось, а ребенок погиб в огне.

Полицейские открыли против горе-матери уголовное дело по статье 166 (злостное невыполнение родительских обязанностей). Теперь ей грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.

Остатки сгоревшей палатки

Полицейские на месте гибели ребенка

Как сообщалось ранее, в Мелитополе, что в Запорожской области, утром воскресенья прохожие нашли мертвого младенца в мусорном баке. Поначалу они не поверили, что действительно нашли детское тело и понадеялись на то, что это всего лишь кукла, но прибывшие на место полицейские смогли лишь подтвердить факт ужасной находки.