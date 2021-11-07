Укр

В Мелитополе нашли тело младенца в мусорном баке (фото и видео 18+)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Тело новорожденного мальчика нашли в мусоре Новость обновлена 07 ноября 2021, 13:09
Тело новорожденного мальчика нашли в мусоре

Ребенка выбросили на мусор в пакете

В городе Мелитополь Запорожской области обнаружили труп новорожденного ребенка. Жуткую находку обнаружили двое местных жителей в мусорном баке — ребенка завернули в полотенце и пакет.

Об этом в воскресенье, 7 ноября, сообщает полиция региона.

Отмечается, что тело младенца обнаружили в мусорном баке по улице Ярослава Мудрого. На теле новорожденного, которого завернули в пакет, не было признаков насильственной смерти. Для выяснения причин смерти ребенка тело было направлено на экспертизу.

Тело ребенка вытащили из мусорного бака
Тело ребенка вытащили из мусорного бака

Фото без цензуры можно посмотреть в Telegram-канале "Телеграфа".

По словам лиц, нашедших тело мертвого ребенка, это был мальчик. Как рассказали очевидцам врачи, ребенок был доношен и ему даже перерезали пуповину. По словам мужчины, в первые минуты, как тело мальчика извлекли из мусора, они не могли поверить, что это действительно ребенок. Надеялись, что нашли куклу.

На место происшествия сразу приехали правоохранители, следственно-оперативная группа, эксперты и кинолог со служебной собакой. Они продолжают работать по адресу.

В настоящее время правоохранители направили все силы на поиски женщины, родившей мальчика. Начато досудебное расследование по п. 2 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство с дополнительной отметкой «несчастный случай») Уголовного кодекса Украины.

Местных жителей эта находка шокировала и не на шутку разозлила. Граждане не сдерживали себя в комментариях, а кто-то пытался найти хоть какое-нибудь объяснение этой ситуации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ребенка под Днепром придавило насмерть во время строительства.

Теги:
#Дети #Полиция #Запорожская область #Смерть #Мелитополь
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