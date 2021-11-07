В Мелитополе нашли тело младенца в мусорном баке (фото и видео 18+)

Ребенка выбросили на мусор в пакете

В городе Мелитополь Запорожской области обнаружили труп новорожденного ребенка. Жуткую находку обнаружили двое местных жителей в мусорном баке — ребенка завернули в полотенце и пакет.

Об этом в воскресенье, 7 ноября, сообщает полиция региона.

Отмечается, что тело младенца обнаружили в мусорном баке по улице Ярослава Мудрого. На теле новорожденного, которого завернули в пакет, не было признаков насильственной смерти. Для выяснения причин смерти ребенка тело было направлено на экспертизу.

Тело ребенка вытащили из мусорного бака

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По словам лиц, нашедших тело мертвого ребенка, это был мальчик. Как рассказали очевидцам врачи, ребенок был доношен и ему даже перерезали пуповину. По словам мужчины, в первые минуты, как тело мальчика извлекли из мусора, они не могли поверить, что это действительно ребенок. Надеялись, что нашли куклу.

На место происшествия сразу приехали правоохранители, следственно-оперативная группа, эксперты и кинолог со служебной собакой. Они продолжают работать по адресу.

В настоящее время правоохранители направили все силы на поиски женщины, родившей мальчика. Начато досудебное расследование по п. 2 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство с дополнительной отметкой «несчастный случай») Уголовного кодекса Украины.

Местных жителей эта находка шокировала и не на шутку разозлила. Граждане не сдерживали себя в комментариях, а кто-то пытался найти хоть какое-нибудь объяснение этой ситуации.

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