У Мелітополі знайшли тіло немовляти у сміттєвому баку (фото та відео 18+)
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Дитину викинули на сміття у пакеті
У місті Мелітополь Запорізької області знайшли труп новонародженої дитини. Моторошну знахідку виявили двоє місцевих жителів у сміттєвому баку — дитину загорнули в рушник і пакет.
Про це у неділю, 7 листопада, повідомляє поліція регіону.
Зазначається, що тіло немовляти знайшли у сміттєвому баку по вулиці Ярослава Мудрого. На тілі хлопчика, якого загорнули у пакет, не було виявлено ознак насильницької смерті. Для зʼясування причин смерті дитини тіло направили на експертизу.
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