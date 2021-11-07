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У Мелітополі знайшли тіло немовляти у сміттєвому баку (фото та відео 18+)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Тіло новонародженого хлопчика знайшли у смітті Новина оновлена 07 листопада 2021, 12:45
Тіло новонародженого хлопчика знайшли у смітті

Дитину викинули на сміття у пакеті

У місті Мелітополь Запорізької області знайшли труп новонародженої дитини. Моторошну знахідку виявили двоє місцевих жителів у сміттєвому баку — дитину загорнули в рушник і пакет.

Про це у неділю, 7 листопада, повідомляє поліція регіону.

Зазначається, що тіло немовляти знайшли у сміттєвому баку по вулиці Ярослава Мудрого. На тілі хлопчика, якого загорнули у пакет, не було виявлено ознак насильницької смерті. Для зʼясування причин смерті дитини тіло направили на експертизу.

Новина доповнюється…

Теги:
#Поліція #Запорізька область #Смерть #Мелітополь #Діти
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