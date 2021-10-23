Дитину під Дніпром придавило на смерть під час будівництва (фото)

Бетонна плита була настільки важкою, що її піднімали краном.

У селі Обухівка поблизу Дніпра під час будівництва в приватному будинку на вулиці Комсомольській на підлітка впала залізобетонна плита, він загинув на місці.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій регіону.

Трагедія сталася ввечері 22 жовтня. На території тривали будівельні роботи, коли плита несподівано впала. Неповнолітній 2005 року народження помер від отриманих травм на місці.

Рятувальники дістають тіло хлопчика.

Щоб дістатися до його тіла, знадобився кран, яким змогли підняти залізобетонну плиту. Його взяли у приватної фірми. Тільки після цього рятувальники змогли витягти тіло неповнолітнього. Причини трагедії і всі обставини встановлять правоохоронці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на дітей в дитячому садку в Кременчуці впало дерево — постраждали двоє малюків та вихователь. Група якраз заходила з прогулянки. Чотирирічна дівчинка не вижила, хлопчик — в лікарні з переломом стегна.

Також за кілька тижнів до цієї трагедії в Харкові на хлопця впали футбольні ворота на шкільному стадіоні. Він потрапив в реанімацію у важкому стані з черепно-мозковою травмою.