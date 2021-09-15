У Харкові хлопчика привалило воротами на шкільному стадіоні: дитина у важкому стані (фото)

Хлопчика знайшли на шкільному стадіоні без свідомості

У Харкові 6-річний хлопчик у важкому стані потрапив у реанімацію після того, як на нього впали металеві ворота на шкільному стадіоні. Дитину знайшли без свідомості і одразу викликали медиків.

Про це ввечері у вівторок, 14 вересня, повідомила поліція регіону.

Трагічний інцидент стався на стадіоні школи, яка знаходиться на вулиці Академіка Павлова. У поліцію звернулися медики, які забирали звідти дитину. Правоохоронцям повідомили, що хлопчика виявили без свідомості, а поруч на землі лежали металеві футбольні ворота.

Судячи з опублікованого правоохоронцями фото, футбольні ворота є досить масивними. На кадрі — вони вже підняті, однак зсунуті у бік. Крім того, на місці залишився рожевий скейт і є слід від якоїсь рідини. Цілком ймовірно, що нею відмивали сліди крові з покриття.

Місце, де виявили хлопчика

Наразі постраждала дитина перебуває у реанімаційному відділенні Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Стан здоровʼя хлопчика оцінюють як важкий.

Обставини інциденту зʼясовують правоохоронці. Відкрито кримінальну справу за ч. 2 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) ККУ. Причетним загрожує від 2 до 5 років тюремного увʼязнення.

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