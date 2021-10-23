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Ребенка под Днепром придавило насмерть во время стройки (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Упавшая плита. Новость обновлена 23 октября 2021, 11:25
Упавшая плита.

Бетонная плита была настолько тяжелой, что ее поднимали краном.

В селе Обуховка близ Днепра во время стройки в частном доме на улице Комсомольской на подростка упала железобетонная плита, он погиб на месте. 

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям региона. 

Трагедия произошла вечером 22 октября. На территории проходили строительные работы, когда плита неожиданно упала. Несовершеннолетний 2005 года рождения умер от полученных травм на месте.

Спасатели достают тело мальчика.
Спасатели достают тело мальчика.

Чтобы добраться до его тела, понадобился кран, которым смогли поднять железобетонную плиту. Его взяли у частной фирмы. Только после этого спасатели смогли извлечь тело несовершеннолетнего. Причины трагедии и все обстоятельства установят правоохранители.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на детей в детском саду в Кременчуге упало дерево — пострадали двое малышей и воспитатель. Группа как раз заходила с прогулки. Четырехлетняя девочка не выжила, мальчик — в больнице с переломом бедра. 

Также за несколько недель до этой трагедии в Харькове на ребенка упали футбольные ворота на школьном стадионе. Он попал в реанимацию в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой.

Теги:
#Днепропетровская область #Стройка #Плита
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