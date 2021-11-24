Протащил тело 15 метров: в Киеве трамвай переехал женщину (фото 18+)
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Столичный трамвай №16 стал участником аварии со смертельным исходом возле остановки пл. Петропавловская.
В Киеве пожилая женщина попала под трамвай. Трагедия произошла на столичном Подоле на улице Кирилловская, 160.
Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий.
По имеющимся данным, женщина вышла из магазина и пыталась перейти пути прямо перед подъезжающим трамваем. Он переехал ее и протащил около полутора десятков метров.
Женщина погибла на месте. Достать ее тело из-под трамвая сразу не смогли — пострадавшая была под колесами вагона. Чтобы его поднять понадобился автокран.
Первый прибывший спецтранспорт с задачей справиться не смог. Ждали более мощный агрегат.
Из-за трагедии движение трамваев на участке удалось восстановить только спустя полтора часа после трагедии.
Предварительно личность женщины еще не установлена. На вид ей около 50-55 лет.
Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"
Ранее "Телеграф" писал про очередную аварию с несовершеннолетним за рулем. В этот раз ДТП произошло в Полтавской области. 17-летняя девушка врезалась в дерево, слетев с дороги. В машине было еще три человека. Пострадали и пассажиры, и водитель авто.
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