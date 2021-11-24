Протащил тело 15 метров: в Киеве трамвай переехал женщину (фото 18+)

Столичный трамвай №16 стал участником аварии со смертельным исходом возле остановки пл. Петропавловская.

В Киеве пожилая женщина попала под трамвай. Трагедия произошла на столичном Подоле на улице Кирилловская, 160.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий.

По имеющимся данным, женщина вышла из магазина и пыталась перейти пути прямо перед подъезжающим трамваем. Он переехал ее и протащил около полутора десятков метров.

Погибшую заблокировало под колесами трамвая

Женщина погибла на месте. Достать ее тело из-под трамвая сразу не смогли — пострадавшая была под колесами вагона. Чтобы его поднять понадобился автокран.

Женщина попала под трамвай после выхода из магазина Трамвай протащил погибшую около 15 метров

Первый прибывший спецтранспорт с задачей справиться не смог. Ждали более мощный агрегат.

Автокран заехал на рельсы

Движение было перекрыто в обе стороны

Из-за трагедии движение трамваев на участке удалось восстановить только спустя полтора часа после трагедии.

Трагедия произошла близ остановки Скорая была на месте, но помочь уже ничем не смогла

Предварительно личность женщины еще не установлена. На вид ей около 50-55 лет.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Ранее "Телеграф" писал про очередную аварию с несовершеннолетним за рулем. В этот раз ДТП произошло в Полтавской области. 17-летняя девушка врезалась в дерево, слетев с дороги. В машине было еще три человека. Пострадали и пассажиры, и водитель авто.