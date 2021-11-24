Укр

Протащил тело 15 метров: в Киеве трамвай переехал женщину (фото 18+)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
95
Трамвай поднимали автокраном. Новость обновлена 24 ноября 2021, 15:35
Трамвай поднимали автокраном.

Столичный трамвай №16 стал участником аварии со смертельным исходом возле остановки пл. Петропавловская.

В Киеве пожилая женщина попала под трамвай. Трагедия произошла на столичном Подоле на улице Кирилловская, 160. 

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий. 

По имеющимся данным, женщина вышла из магазина и пыталась перейти пути прямо перед подъезжающим трамваем. Он переехал ее и протащил около полутора десятков метров.

Погибшую заблокировало под колесами трамвая
Погибшую заблокировало под колесами трамвая

Женщина погибла на месте. Достать ее тело из-под трамвая сразу не смогли — пострадавшая была под колесами вагона. Чтобы его поднять понадобился автокран.

Женщина попала под трамвай после выхода из магазина
Женщина попала под трамвай после выхода из магазина
Трамвай протащил погибшую около 15 метров
Трамвай протащил погибшую около 15 метров

Первый прибывший спецтранспорт с задачей справиться не смог. Ждали более мощный агрегат.

Автокран заехал на рельсы
Автокран заехал на рельсы
Движение было перекрыто в обе стороны
Движение было перекрыто в обе стороны

Из-за трагедии движение трамваев на участке удалось восстановить только спустя полтора часа после трагедии. 

Трагедия произошла близ остановки
Трагедия произошла близ остановки
Скорая была на месте, но помочь уже ничем не смогла
Скорая была на месте, но помочь уже ничем не смогла

Предварительно личность женщины еще не установлена. На вид ей около 50-55 лет. 

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Ранее "Телеграф" писал про очередную аварию с несовершеннолетним за рулем. В этот раз ДТП произошло в Полтавской области. 17-летняя девушка врезалась в дерево, слетев с дороги. В машине было еще три человека. Пострадали и пассажиры, и водитель авто. 

Теги:
#Киев #ДТП #Трамвай
Правила карантина в двух областях Украины изменятся.
Украина
Карантин становится жестче: новые правила жизни в "желтой зоне"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Правила карантина в двух областях Украины изменятся.
Карантин становится жестче: новые правила жизни в "желтой зоне"
Дата публикации
Категория
Какие продукты выросли в цене в Украине
Очередное испытание для украинцев: какие продукты и насколько подорожали в 2021 году
Дата публикации
Категория
Митинг под стенами ВР
"Молитесь Богу": на митинге антипрививочников под Радой с трудом могли объяснить свои требования и позицию (видео)
Дата публикации
Категория
Каналы входят в холдинг "Медиа Группа Украина" Рината Ахметова
"Слуги народа" объявили бойкот телеканалам Ахметова: подробности
Дата публикации
Категория
Украинские артисты немало зарабатывают в сових соцсетях
30 минимальных зарплат за неделю: раскрыты заработки украинских звезд в Instagram