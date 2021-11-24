Протягнув тіло 15 метрів: у Києві трамвай переїхав жінку (фото 18+)

Столичний трамвай №16 став учасником аварії зі смертельними наслідками біля зупинки пл. Петропавлівська.

У Києві жінка похилого віку потрапила під трамвай. Трагедія сталася на столичному Подолі на вулиці Кирилівській, 160.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" з місця подій.

За наявними даними, жінка вийшла з магазину і намагалася перейти шляхи прямо перед трамваєм, що під’їжджав. Він переїхав її і протяг близько півтора десятка метрів.

Загиблу заблокувало під колесами трамваю

Жінка загинула на місці. Дістати її тіло з-під трамвая одразу не змогли — постраждала була під колесами вагона. Щоб його підняти, знадобився автокран.

Жінка потрапила під трамвай після виходу з магазину Трамвай протяг загиблу близько 15 метрів

Перший спецтранспорт з завданням впоратися не зміг. Чекали потужніший агрегат.

Автокран заїхав на рейки

Рух було перекрито в обидві сторони

Через трагедію рух трамваїв на ділянці вдалося відновити лише через півтори години після трагедії.

Трагедія сталася біля зупинки Швидка була на місці, але допомогти вже нічим не змогла

Попередньо особу жінки ще не встановлено. На вигляд їй близько 50-55 років.

Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"

Раніше "Телеграф" писав про чергову аварію з неповнолітнім за кермом. Цього разу ДТП сталася на Полтавщині. 17-річна дівчина врізалася у дерево, злетівши з дороги. У машині було ще троє людей. Постраждали і пасажири, і водійка авто.