Протягнув тіло 15 метрів: у Києві трамвай переїхав жінку (фото 18+)
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Столичний трамвай №16 став учасником аварії зі смертельними наслідками біля зупинки пл. Петропавлівська.
У Києві жінка похилого віку потрапила під трамвай. Трагедія сталася на столичному Подолі на вулиці Кирилівській, 160.
Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" з місця подій.
За наявними даними, жінка вийшла з магазину і намагалася перейти шляхи прямо перед трамваєм, що під’їжджав. Він переїхав її і протяг близько півтора десятка метрів.
Жінка загинула на місці. Дістати її тіло з-під трамвая одразу не змогли — постраждала була під колесами вагона. Щоб його підняти, знадобився автокран.
Перший спецтранспорт з завданням впоратися не зміг. Чекали потужніший агрегат.
Через трагедію рух трамваїв на ділянці вдалося відновити лише через півтори години після трагедії.
Попередньо особу жінки ще не встановлено. На вигляд їй близько 50-55 років.
Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"
Раніше "Телеграф" писав про чергову аварію з неповнолітнім за кермом. Цього разу ДТП сталася на Полтавщині. 17-річна дівчина врізалася у дерево, злетівши з дороги. У машині було ще троє людей. Постраждали і пасажири, і водійка авто.
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