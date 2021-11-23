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Відлуння "мажорної" ДТП у Харкові: під Полтавою розбилося елітне авто з підлітками

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Фото з місця аварії Новина оновлена 23 листопада 2021, 12:45
Фото з місця аварії

Чотирьох осіб госпіталізували з важкими травмами

У Полтавській області сталася моторошна аварія, у якій постраждали четверо осіб. З’ясувалося, що за кермом позашляховика Toyota RAV4 була неповнолітня дівчина та її друзі.

Як повідомляє місцевий Telegram-канал "ТРУХА", аварія сталася у понеділок, 22 листопада, у селі Мала Кохнівка.

Відомо, що автомобіль Toyota RAV4, за кермом якого була 17-річна дівчина, з’їхав з дороги та врізався у дерево. На момент зіткнення у салоні було чотири людини, з яких двох затиснуло у машині. Вивільняти людей з пошкодженого транспорту довелося рятувальникам за допомогою бензопили. Постраждалих госпіталізували.

17-річна кермувальниця позашляховика також отримала суттєві травми. У дівчини діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій грудної клітини, тупу травму живота, закритий перелом правої стегнової кістки. Також постраждали троє пасажирів: 21-річний, 19-річний та 18-річний чоловіки.

За фактом ДТП відкрили провадження за ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Хто довірив дівчині кермування позашляховиком — питання відкрите. Єдиний момент, який можна назвати умовно позитивним у цій ситуації, що автомобіль з’їхав з дороги, а не протаранив інший автомобіль.

17-річна дівчина керувала позашляховиком Toyota RAV4
17-річна дівчина керувала позашляховиком Toyota RAV4
Автомобіль злетів з дороги та врізався у дерево
Автомобіль злетів з дороги та врізався у дерево

Нагадаємо, аварія за участі підлітка за кермом елітного автомобіля сталася 26 жовтня у Харкові. Infiniti пронеслася на заборонний сигнал світлофора на одній з великих транспортних магістралей Харкова і влетіла у Chevrolet, що повертав. Його водій загинув на місці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що термін, який загрожує винуватцю ДТП у Харкові — сім років, через те, що йому немає 18. Також прокуратура візьме до уваги повідомлення про викрадення машини, зроблене підлітком після ДТП.

Теги:
#Автомобіль #ДТП #Поліція #Полтавська область #Підлітки
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