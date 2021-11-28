В Киеве неизвестный разгромил три аптеки: подробности и видео

Одно из преступлений было совершено в довольно людное время

В Киеве на Троещине пытаются разыскать человека, который за неделю "обчистил" три разных аптеки.

Подробностями и видео поделились в Telegram-канале "Київ Оперативний | Kyiv Operative".

Последнюю "ходку" злоумышленник совершил в субботу, 27 ноября. Объектом его интереса стали сразу две аптеки на проспекте Маяковского — в домах под номером 17 и 68.

Сообщается, что вор не берет никаких лекарств и других фармацевтических средств, его интересует только наличка в кассе.

При этом страха попасться у человека, очевидно, нет, ведь первое ограбление было совершено в 21:44. В это время на улицах Киева еще много людей, которые могли бы стать очевидцами преступления или остановить вора.

Камеры наблюдения запечатлели мужчину, который одет в камуфляжные брюки, кроссовки с логотипом Adidas и темную куртку с капюшоном.

Считается, что его же рук делом является и кража в аптеке на улице Марины Цветаевой. Это преступление произошло еще 20 ноября.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Краматорске разыскиваемый за несколько краж мужчина вызвал домой полицейских. Причиной вызова стало желание проверить, не является ли он в розыске.