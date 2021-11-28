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У Києві невідомий розгромив три аптеки: подробиці та відео

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Крадія не цікавлять ліки, тільки гроші Новина оновлена 28 листопада 2021, 13:14
Крадія не цікавлять ліки, тільки гроші

Один зі злочинів був скоєний у досить людний час

У Києві на Троєщині намагаються розшукати людину, яка за тиждень "обчистила" три різні аптеки.

Подробицями та відео поділилися у Telegram-каналі "Київ Оперативний | Kyiv Operative".

Останню "ходку" зловмисник здійснив у суботу, 27 листопада. Об’єктом його інтересу стали одразу дві аптеки на проспекті Маяковського – у будинках під номером 17 та 68.

Повідомляється, що злодій не бере жодних ліків та інших фармацевтичних засобів, його цікавить лише готівка у касі.

При цьому страху потрапити на очі правоохоронцям у людини, очевидно, немає, адже перше пограбування було здійснено о 21:44. У такий час на вулицях Києва ще багато людей, які могли б стати очевидцями злочину або зупинити злодія.

Камери спостереження зафіксували чоловіка, який був одягнений у камуфляжні штани, кросівки з логотипом Adidas та темну куртку з капюшоном.

Вважається, що його рук справою є і крадіжка в аптеці на вулиці Марини Цвєтаєвої. Цей злочин стався ще 20 листопада.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Краматорську чоловік, який розшукується за кілька крадіжок, викликав додому поліцейських. Причиною виклику стало бажання перевірити, чи він не є в розшуку.

Теги:
#Київ #Крадіжка #Троєщина #Аптека
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