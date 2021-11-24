У Краматорську злодій викликав поліцію, щоб перевірити, чи не розшукують його

Тепер він точно знає відповідь на питання, що турбувало.

У Краматорську, що на Донеччині, копи зіткнулися з курйозним випадком. Там чоловік, який розшукується, сам викликав до себе додому правоохоронців.

Про це повідомляє пресслужба міської патрульної поліції.

Зазначається, що 41-річний місцевий житель, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зателефонував на номер "102" з проханням проконсультувати його з питання про те, чи не перебуває він у розшуку.

Патрульні, що прибули на місце, перевірили наявну про нього інформацію у своїх базах даних і встановили, що його дійсно шукають за численні випадки крадіжки.

Після цього "допитливого" крадія доставили до найближчого відділення поліції для подальшого з’ясування всіх обставин і причин того, що сталося.

Як повідомлялося раніше, не менш кумедна ситуація трапилася нещодавно у Луцьку. Там 19-річний хлопець купив собі права, але здивувався, що їх немає у додатку "Дія". Обурившись ситуацією, він зателефонував до поліції та поскаржився їм на ситуацію, зізнавшись, що заплатив за "документи" чотири тисячі гривень.