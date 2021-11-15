Мопед купив, розум не купив: у Луцьку хлопець не знайшов своїх підроблених прав у "Дії" і пішов розбиратися в поліцію

Загалом хлопець виклав за підробку 4 тисячі гривень.

У Луцьку хлопець купив собі права, проте зауважив, що ті не відображаються у додатку "Дія". Обурившись тим, що його так зухвало "кинули", він звернувся до правоохоронців.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції області.

Заявник не приховував подробиць і відразу заявив поліцейським, що замовив в інтернеті права категорії "А" попередньо заплативши тисячу гривень. Після отримання посилки, 19-річний місцевий житель доплатив ще 3000 гривень у поштовому відділенні та лише потім "помітив недобре".

Зокрема, його "здивувало" те, що куплені права не відображаються в додатку "Дія".

Патрульні, що прибули на місце, вилучили "документи" і передали їх слідчим.

Правоохоронці порушили справу за ч. 3 ст. 358 (підробка документів), за нею відповідальним особам загрожує покарання в обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

На комічність ситуації звернули увагу користувачі мережі.

Як повідомлялося раніше, у Луцьку п’яний водій збив на тротуарі відомого у місті священика Олега Ведмеденка. Священнослужитель помер у лікарні.