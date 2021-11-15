Укр

Мопед купил, ум не купил: в Луцке парень не нашел своих поддельных прав в "Дие" и пошел разбираться в полицию

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Водительские права
Водительские права

Всего парень выложил за подделку 4 тысячи гривен.

В Луцке парень купил себе права, однако заметил, что те не отображаются в приложении "Дия". Возмутившись тем, что его так нагло "кинули", он обратился к правоохранителям.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции области.

Заявитель не стал скрывать подробности и сразу заявил полицейским, что заказал в интернете права категории "А" предварительно заплатив тысячу гривен. После получения посылки, 19-летний местный житель доплатил еще 3000 гривен в почтовом отделении и лишь затем "заметил неладное".

В частности его "удивило" то, что купленные права не отображаются в приложении "Дия".

Прибывшие на место патрульные изъяли "документы" и передали их следователям.

Правоохранители открыли дело по ч. 3 ст. 358 (подделка документов), по ней ответственным лицам грозит наказание в ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.

На комичность ситуации обратили внимание пользователи сети.

Как сообщалось ранее, в Луцке пьяный водитель сбил на тротуаре известного в городе священника Олега Ведмеденко. Священнослужитель скончался в больнице.

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#Луцк #Полиция
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