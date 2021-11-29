"В мире такой не делали": киевлян обещают удивить новогодней елкой

Организаторы мероприятий в Киеве заинтриговали планами на этот Новый год.

В этом году новогодние празднования в Киеве обойдутся без традиционной ярмарки, однако организаторы обещают удивить жителей и гостей столицы невиданной доселе елкой.

Об этом рассказал директор "Folk Ukraine" Игорь Добруцкий в комментарии "Громадському".

По его словам, несмотря на отсутствие ярмарки, в городе будет организован каток, а посетителей обеспечат горячими напитками и легкой пищей.

В целом по городу будет довольно много праздничных локаций, говорит он. В частности одну из них планируют открыть в Мариинском парке возле Верховной Рады. Другие же будут открыты у других известных мест в столице — на Арке дружбы народов, в парке Шевченко, ВДНХ, Контрактовой площади и других.

Открытие елки состоится традиционно в 17:00 19 декабря.

Добруцкий говорит, что пока неизвестно, какой будет верхушка, однако обещает, что сама елка будет больше, нежели в прошлом году, как и количество игрушек на ней.

"Такой елки еще не было, даже в мире такой не делали", — сказал он.

Он отметил, что установка елки обойдется в 25-27 миллионов гривен, все деньги будут получены от спонсоров и организаторов.

Напомним, в декабре и январе жители Украины получат три дополнительных выходных. Ранее "Телеграф" писал о том, как будут отдыхать украинцы на новогодние и рождественские праздники.