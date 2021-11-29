"У світі такої не робили": киян обіцяють здивувати новорічною ялинкою

Організатори заходів у Києві зацікавили планами на цей Новий рік.

Цього року новорічні святкування у Києві обійдуться без традиційного ярмарку, проте організатори обіцяють здивувати мешканців та гостей столиці небаченої досі ялинкою.

Про це розповів директор "Folk Ukraine" Ігор Добруцький у коментарі "Громадському".

За його словами, попри відсутність ярмарку, у місті буде організована ковзанка, а відвідувачів забезпечать гарячими напоями та легкою їжею.

Загалом по місту буде чимало святкових локацій, каже він. Зокрема, одну з них планують відкрити в Маріїнському парку біля Верховної Ради. Інші будуть відкриті в інших відомих місць у столиці — на Арці дружби народів, у парку Шевченка, ВДНГ, Контрактовій площі та інших.

Відкриття ялинки відбудеться традиційно о 17:00 19 грудня.

Добруцький каже, що поки що невідомо, якою буде верхівка, проте обіцяє, що сама ялинка буде більшою, ніж минулого року, як і кількість іграшок на ній.

"Такої ялинки ще не було, навіть у світі такої не робили", — сказав він.

Він зазначив, що встановлення ялинки коштуватиме 25-27 мільйонів гривень, всі гроші будуть отримані від спонсорів та організаторів.

Нагадаємо, у грудні та січні жителі України отримають три додаткові вихідні. Раніше "Телеграф" писав про те, як відпочиватимуть українці на новорічні та різдвяні свята.