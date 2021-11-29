Киев замер в пробках: на Столичном шоссе столкнулось сразу 5 авто (фото, видео)
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Из-за инцидента на шоссе частично осложнено движение
Утро понедельника, 29 ноября, в Киеве началось с масштабного ДТП, участниками которого стали сразу пять автомобилей.
Об инциденте сообщила патрульная полиция Киева в официальном Telegram-канале.
Столкновение произошло на Столичном шоссе. Несколько "легковушек" не смогли разминуться, в результате чего произошел "эффект домино".
Отметим, что не все автомобили получили серьезные повреждения. Некоторые из машин были задеты по касательной.
Дополнительно сообщается, что на участке дороги, где произошла авария, слегка осложнено движение для остального транспорта. И хотя в других районах Киева даже без ДТП ситуация с пробками выглядит намного хуже, водителям все равно приходится ожидать возможности проехать вперед по несколько минут.
К слову, проезд осложнен по направлению к станции метро "Выдубичи".
О пострадавших или погибших информации нет. Однако на месте происшествия работали медики, поэтому, вероятно, кто-то из водителей или пассажиров таки получил какие-то травмы.
Полицейские занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего. Не исключено, что одной из причин столкновения могли стать погодные условия — Киев вторые сутки находится во власти тумана.
Напомним, за последние несколько дней это уже не первая авария с большим количеством участников. Как сообщал "Телеграф", в Николаевской области на выходных не смогли разминуться сразу четыре фуры.
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