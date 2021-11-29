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Киев замер в пробках: на Столичном шоссе столкнулось сразу 5 авто (фото, видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Все участники ДТП — легковые авто Новость обновлена 29 ноября 2021, 08:55
Все участники ДТП — легковые авто

Из-за инцидента на шоссе частично осложнено движение

Утро понедельника, 29 ноября, в Киеве началось с масштабного ДТП, участниками которого стали сразу пять автомобилей.

Об инциденте сообщила патрульная полиция Киева в официальном Telegram-канале.

Столкновение произошло на Столичном шоссе. Несколько "легковушек" не смогли разминуться, в результате чего произошел "эффект домино".

Участок Столичного шоссе на подъезде к "Выдубичам"
Участок Столичного шоссе на подъезде к "Выдубичам"

Отметим, что не все автомобили получили серьезные повреждения. Некоторые из машин были задеты по касательной.

Дополнительно сообщается, что на участке дороги, где произошла авария, слегка осложнено движение для остального транспорта. И хотя в других районах Киева даже без ДТП ситуация с пробками выглядит намного хуже, водителям все равно приходится ожидать возможности проехать вперед по несколько минут.

К слову, проезд осложнен по направлению к станции метро "Выдубичи".

В некоторых других районах ситуация с пробками намного хуже
В некоторых других районах ситуация с пробками намного хуже

О пострадавших или погибших информации нет. Однако на месте происшествия работали медики, поэтому, вероятно, кто-то из водителей или пассажиров таки получил какие-то травмы.

Полицейские занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего. Не исключено, что одной из причин столкновения могли стать погодные условия — Киев вторые сутки находится во власти тумана.

Напомним, за последние несколько дней это уже не первая авария с большим количеством участников. Как сообщал "Телеграф", в Николаевской области на выходных не смогли разминуться сразу четыре фуры.

Теги:
#Киев #ДТП #Столичное шоссе
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