Київ завмер у заторах: на Столичному шосе зіткнулося одразу 5 авто (фото, відео)

Через інцидент на шосе частково ускладнено рух

Ранок понеділка, 29 листопада, у Києві розпочався з масштабної ДТП, учасниками якої стали одразу п’ять автомобілів.

Про інцидент повідомила патрульна поліція Києва у офіційному Telegram-каналі.

Зіткнення сталося на Московському шосе. Декілька легковиків не змогли розминутися, внаслідок чого стався "ефект доміно".

Ділянка Московського шосе на під’їзді до "Видубичів"

Зазначимо, що не всі автомобілі зазнали серйозних пошкоджень. Деякі з машин ледве зачепило.

Додатково повідомляється, що на ділянці дороги, де сталася аварія, дещо ускладнено рух для решти транспорту. І хоча в інших районах Києва навіть без ДТП ситуація із пробками виглядає набагато гіршою, водіям все одно доводиться чекати на можливість проїхати вперед по кілька хвилин.

До речі, проїзд ускладнений у напрямку станції метро "Видубичі".

У деяких інших районах ситуація із пробками набагато гірша

Про постраждалих чи загиблих інформації немає. Проте на місці події працювали медики, тож, імовірно, хтось із водіїв чи пасажирів таки отримав якісь травми.

Поліцейські займаються з’ясуванням усіх обставин. Не виключено, що однією з причин зіткнення могли стати погодні умови — Київ друга доба перебуває під владою туману.

Нагадаємо, за останні кілька днів це вже не перша аварія із великою кількістю учасників. Як повідомляв "Телеграф", у Миколаївській області на вихідних не змогли розминутися відразу чотири фури.