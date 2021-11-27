В аварії з чотирма фурами під Миколаєвом є загиблий та постраждалий (фото, відео)

Поліцейські шукають ймовірних свідків зіткнення та відео з автореєстраторів

Масштабна аварія за участю великогабаритного транспорту на Миколаївщині, яка сталася 27 листопада, обросла новими деталями. Так, наприклад, стало відомо, що на трасі "Одеса-Миколаїв" зіткнулися чотири, а не три вантажівки.

Подробиці повідомили у прес-службі поліції Миколаївської області.

Точної кількості постраждалих не повідомляється, проте, судячи з стану автомобілів, можна припустити, що різні травми могли отримати всі учасники ДТП.

Деякі авто взяли на себе найбільший удар

Проте найбільше дісталося 39-річному пасажиру автомобіля MAN LE. Чоловік був дуже серйозно травмований і, на жаль, на шляху до лікарні помер на руках у лікарів. 42-річного водія автомобіля також госпіталізовано.

Зазначимо, що спочатку причиною аварії стало зіткнення вантажівок Renault Premium, Volvo FN і DAF. Саме остання автівка, якою керував 49-річний чоловік, і вилетіла на дорогу, зачепивши згаданий MAN.

Проїзд був неможливий

Наразі поліцейські намагаються встановити всі деталі інциденту та просять імовірних свідків допомогти слідству інформацією. В якості такої можна надавати відео з автореєстраторів.

На місці подій утворився кілометровий затор:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що водій фури, яка скоїла ДТП на Кільцевій дорозі в Харкові, визнав свою провину в суді. Також чоловік розповів, що справді вживав наркотики за кілька днів до трагічних подій.