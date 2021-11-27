В аварии с четырьмя фурами под Николаевом есть погибший и пострадавший (фото, видео)

Полицейские ищут вероятных свидетелей столкновения и видео с авторегистраторов

Масштабная авария с участием крупногабаритного транспорта на Николаевщине, которая произошла 27 ноября, обросла новыми деталями. Так, к примеру, стало известно, что на трассе "Одесса-Николаев" столкнулись четыре, а не три грузовика.

Подробности сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

Точного количества пострадавших не сообщается, однако судя по состоянию автомобилей, можно предположить, что различные травмы могли получить все участники ДТП.

Некоторые авто приняли на себя самый большой удар

Однако больше всего досталось 39-летнему пассажиру автомобиля MAN LE. Мужчина был очень серьезно травмирован и, к сожалению, по пути к больнице, скончался на руках у врачей. 42-летний водитель автомобиля также госпитализирован.

Отметим, что изначальной причиной аварии стало столкновение грузовиков Renault Premium, Volvo FN и DAF. Последнее авто, которым управлял 49-летний мужчина, и вылетело дальше на дорогу, задев уже упомянутый MAN.

Проезд буквально был невозможен

Сейчас полицейские пытаются установить все детали инцидента и просят всех вероятных свидетелей помочь следствию информацией. В качестве таковой можно предоставлять видео с авторегистраторов.

На месте событий образовалась километровая пробка:

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что водитель фуры, которая совершила ДТП на Окружной дороге в Харькове, признал свою вину в суде. Также мужчина рассказал, что действительно употреблял наркотики — за несколько дней до трагичных событий.