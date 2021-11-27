В аварии с четырьмя фурами под Николаевом есть погибший и пострадавший (фото, видео)
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Полицейские ищут вероятных свидетелей столкновения и видео с авторегистраторов
Масштабная авария с участием крупногабаритного транспорта на Николаевщине, которая произошла 27 ноября, обросла новыми деталями. Так, к примеру, стало известно, что на трассе "Одесса-Николаев" столкнулись четыре, а не три грузовика.
Подробности сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.
Точного количества пострадавших не сообщается, однако судя по состоянию автомобилей, можно предположить, что различные травмы могли получить все участники ДТП.
Однако больше всего досталось 39-летнему пассажиру автомобиля MAN LE. Мужчина был очень серьезно травмирован и, к сожалению, по пути к больнице, скончался на руках у врачей. 42-летний водитель автомобиля также госпитализирован.
Отметим, что изначальной причиной аварии стало столкновение грузовиков Renault Premium, Volvo FN и DAF. Последнее авто, которым управлял 49-летний мужчина, и вылетело дальше на дорогу, задев уже упомянутый MAN.
Сейчас полицейские пытаются установить все детали инцидента и просят всех вероятных свидетелей помочь следствию информацией. В качестве таковой можно предоставлять видео с авторегистраторов.
На месте событий образовалась километровая пробка:
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что водитель фуры, которая совершила ДТП на Окружной дороге в Харькове, признал свою вину в суде. Также мужчина рассказал, что действительно употреблял наркотики — за несколько дней до трагичных событий.
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