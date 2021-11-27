Под Николаевом на трассе столкнулись сразу три фуры, есть пострадавшие (видео)

Количество пострадавших на данный момент неизвестно

Жуткие аварии с участием крупногабаритного транспорта за последние несколько дней успели натворить много беды на дорогах Украины. Так, на трассе Одесса — Николаев произошла еще одна ДТП с участием сразу трех седельных тягачей с прицепами. Без пострадавших не обошлось.

Как сообщает Telegram-канал "Х***ая Одесса", авария произошла около 14:00 в субботу, 27 ноября.

По предварительной информации, две фуры с прицепами врезались друг в друга практически лоб в лоб, а затем уже в столкнувшийся транспорт влетел еще один сдельный тягач.

В аварии не обошлось без пострадавших, однако точное их количество неизвестно. Судя по опубликованным кадрам, существенные повреждения заметны на красной и оранжевой кабинах седельных тягачей. Можно предположить, что водители этих транспортных средств и получили повреждения.

Добавим, что масштабное крушение фур произошло сразу за селом Нечаянное в направлении Новой Одессы на трассе M14. Движение на месте ДТП существенно затруднено — перекрыта практически вся проезжая часть, в обоих направлениях сформировались огромные пробки.

Место ДТП на карте

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Новой Одессе Николаевской области утром 27 ноября произошел взрыв в многоэтажном доме. Под завалами по-прежнему остаются люди. Тем временем один из местных жителей, не выдержав стресса, умер на месте происшествия.