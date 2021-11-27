Укр

Под Одессой столкнулись две фуры: движение на трассе практически полностью парализовало (фото и видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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ДТП на Объездной дороге под Одессой Новость обновлена 27 ноября 2021, 09:43
ДТП на Объездной дороге под Одессой

В причинах аварии разбираются правоохранители

На Объездной дороге Одессы из-за столкновения двух грузовиков практически полностью остановилось движение. Фуры MAN и DAF серьезно повреждены.

Как сообщает Telegram-канал "Одесса Info", авария произошла около 9 часов утра в субботу, 27 ноября.

Известно, что грузовики MAN и DAF столкнулись на трассе неподалеку поселка Усатово под Одессой. Вследствие аварии поврежден прицеп и груз последней машины, а MAN получил боковую вмятину.

Один из грузовиков получил вмятину
Один из грузовиков получил вмятину
Вторая фура пострадала сильнее
Вторая фура пострадала сильнее
Груз также поврежден
Груз также поврежден
Движение транспорта в мете ДТП затруднено
Движение транспорта в мете ДТП затруднено

О состоянии здоровья водителей после аварии на данный момент ничего неизвестно. В причинах ДТП на месте разбираются правоохранители.

Стоит отметить, что дорожно-транспортное происшествие случилось на участке дороге между поселками Усатово и Котовка. Движение в обеих направлениях практически остановилось. На месте работают несколько патрулей полиции.

Место ДТП на карте
Место ДТП на карте

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе на пешеходном переходе под колеса автомобиля попали мальчик с девочкой, а гонщик-убийца после ДТП подался в бега. 

Также мы писали о другой трагической аварии, произошедшей в селе Сычавка Одесской области, где полицейский кроссовер Renault вылетел с дороги и перевернулся после столкновения с двигавшейся на встречу легковушкой Mitsubishi.

Теги:
#ДТП #Полиция #Одесская область #Грузовик #Объездная дорога
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