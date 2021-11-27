Под Одессой столкнулись две фуры: движение на трассе практически полностью парализовало (фото и видео)

В причинах аварии разбираются правоохранители

На Объездной дороге Одессы из-за столкновения двух грузовиков практически полностью остановилось движение. Фуры MAN и DAF серьезно повреждены.

Как сообщает Telegram-канал "Одесса Info", авария произошла около 9 часов утра в субботу, 27 ноября.

Известно, что грузовики MAN и DAF столкнулись на трассе неподалеку поселка Усатово под Одессой. Вследствие аварии поврежден прицеп и груз последней машины, а MAN получил боковую вмятину.

Один из грузовиков получил вмятину

Вторая фура пострадала сильнее

Груз также поврежден

Движение транспорта в мете ДТП затруднено

О состоянии здоровья водителей после аварии на данный момент ничего неизвестно. В причинах ДТП на месте разбираются правоохранители.

Стоит отметить, что дорожно-транспортное происшествие случилось на участке дороге между поселками Усатово и Котовка. Движение в обеих направлениях практически остановилось. На месте работают несколько патрулей полиции.

Место ДТП на карте

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе на пешеходном переходе под колеса автомобиля попали мальчик с девочкой, а гонщик-убийца после ДТП подался в бега.

Также мы писали о другой трагической аварии, произошедшей в селе Сычавка Одесской области, где полицейский кроссовер Renault вылетел с дороги и перевернулся после столкновения с двигавшейся на встречу легковушкой Mitsubishi.