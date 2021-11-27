Під Одесою зіткнулися дві фури: рух на трасі практично повністю паралізувало (фото та відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 119
У причинах аварії розбираються правоохоронці
На Об’їзній дорозі Одеси через зіткнення двох вантажівок практично повністю зупинився рух. Фури MAN та DAF серйозно пошкоджені.
Як повідомляє Telegram-канал "Одеса Info", аварія сталася близько 9 години ранку у суботу, 27 листопада.
Відомо, що вантажівки MAN та DAF зіткнулися на трасі неподалік селища Усатове під Одесою. Внаслідок аварії пошкоджено причіп та вантаж останньої машини, а MAN отримав бічну вм’ятину.
Про стан здоров’я водіїв після аварії наразі нічого невідомо. У причинах ДТП на місці розбираються правоохоронці.
Варто зазначити, що дорожньо-транспортна пригода сталася на ділянці дороги між селищами Усатове та Котовка. Рух в обох напрямках практично зупинився. На місці працюють кілька патрулів поліції.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одесі на пішохідному переході під колеса автомобіля потрапили хлопчик з дівчинкою, а гонщик-вбивця після ДТП втік.
Також ми писали про іншу трагічну аварію, що сталася в селі Сичавка Одеської області, де поліцейський кросовер Renault вилетів з дороги та перекинувся після зіткнення з легковиком Mitsubishi, що рухався на зустріч.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-