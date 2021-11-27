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Під Одесою зіткнулися дві фури: рух на трасі практично повністю паралізувало (фото та відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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ДТП на Об’їзній дорозі під Одесою Новина оновлена 27 листопада 2021, 09:43
ДТП на Об’їзній дорозі під Одесою

У причинах аварії розбираються правоохоронці

На Об’їзній дорозі Одеси через зіткнення двох вантажівок практично повністю зупинився рух. Фури MAN та DAF серйозно пошкоджені.

Як повідомляє Telegram-канал "Одеса Info", аварія сталася близько 9 години ранку у суботу, 27 листопада.

Відомо, що вантажівки MAN та DAF зіткнулися на трасі неподалік селища Усатове під Одесою. Внаслідок аварії пошкоджено причіп та вантаж останньої машини, а MAN отримав бічну вм’ятину.

Одна з вантажівок отримала вм’ятину
Одна з вантажівок отримала вм’ятину
Друга фура постраждала сильніше
Друга фура постраждала сильніше
Вантаж також пошкоджений
Вантаж також пошкоджений
Рух транспорту на місці ДТП утруднений
Рух транспорту на місці ДТП утруднений

Про стан здоров’я водіїв після аварії наразі нічого невідомо. У причинах ДТП на місці розбираються правоохоронці.

Варто зазначити, що дорожньо-транспортна пригода сталася на ділянці дороги між селищами Усатове та Котовка. Рух в обох напрямках практично зупинився. На місці працюють кілька патрулів поліції.

Місце ДТП на карті
Місце ДТП на карті

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одесі на пішохідному переході під колеса автомобіля потрапили хлопчик з дівчинкою, а гонщик-вбивця після ДТП втік.

Також ми писали про іншу трагічну аварію, що сталася в селі Сичавка Одеської області, де поліцейський кросовер Renault вилетів з дороги та перекинувся після зіткнення з легковиком Mitsubishi, що рухався на зустріч.

Теги:
#ДТП #Поліція #Одеська область #Вантажівка #Об'їзна дорога
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