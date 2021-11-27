В многоэтажке под Николаевом взрыв: разнесло две квартиры, под завалами могут быть люди (фото, видео)

На месте работает больше семидесяти спасателей

Недобрым выдалось утро субботы, 27 ноября, для жителей пятиэтажного дома в Новой Одессе, что на Николаевщине. Здесь произошла утечка газа, что привело к масштабному взрыву, который зацепил несколько этажей и уничтожил минимум две квартиры.

Подробности сообщают в ГСЧС Украины в Николаевской области, а также местные СМИ.

Предварительно известно, что взрыв произошел на улицу Бугской неподалеку от Новоодесского городского совета.

Место взрыва на карте

Последствием ЧС стало разрушение нескольких квартир на верхнем этаже дома. Также кроме пятого, частично был поврежден и четвертый этаж.

На месте работают спасатели и кинологи

От взрыва повылетали окна

Информации о погибших или пострадавших пока официально не дают. Сообщается лишь, что минимум два человека оказались "заперты" на пятом этаже, к ним пытаются добраться спасатели.

В целом от ГСЧС на месте работает 75 человек. К процессу устранения последствий привлечено 14 единиц спецтехники и даже кинологический отряд с двумя собаками. Таким образом надеются побыстрее отыскать пострадавших среди завалов.

Правоохранители отчитались о последствиях

Официальной причины пока не названо, но изначально считается, что в одной из квартир произошла утечка газа.

Местные власти работают над тем, чтобы предоставить пострадавшим все необходимое. Также оказывается необходимое содействие работникам спасательной службы.

Спасатели ищут вероятных пострадавших

Напомним, "Телеграф" ранее рассказывал, что на Черниговщине также произошел взрыв газа, повлекший за собой пожар. При инциденте пострадал мужчина.