У багатоповерхівці під Миколаєвом вибух: рознесло дві квартири, під завалами можуть бути люди (фото, відео)

На місці працює понад сімдесят рятувальників

Недобрим видався ранок суботи, 27 листопада, для мешканців п’ятиповерхового будинку у Новій Одесі, що на Миколаївщині. Тут стався витік газу, який призвів до масштабного вибуху, що зачепив кілька поверхів і знищив щонайменше дві квартири.

Подробиці повідомляють у ДСНС України у Миколаївській області, а також місцеві ЗМІ.

Попередньо відомо, що вибух стався на вулиці Бузькій неподалік Новоодеської міської ради.

Місце вибуху на мапі

Наслідком НС стало руйнування кількох квартир на верхньому поверсі будинку. Також, крім п’ятого, частково був пошкоджений і четвертий поверх.

На місці працюють рятувальники та кінологи

Від вибуху повилітали вікна

Інформації про загиблих чи постраждалих поки що офіційно немає. Повідомляється лише, що мінімум дві особи виявилися "замкненими" на п’ятому поверсі, до них намагаються дістатися рятувальники.

Загалом від ДСНС на місці працює 75 осіб. До процесу усунення наслідків залучено 14 одиниць спецтехніки та навіть кінологічний загін із двома собаками. Таким чином сподіваються якнайшвидше відшукати постраждалих серед завалів.

Правоохоронці прозвітували про наслідки

Офіційної причини поки не названо, але спочатку вважається, що в одній із квартир стався витік газу.

Місцева влада працює над тим, щоб надати постраждалим все необхідне. Також надається необхідне сприяння працівникам рятувальної служби.

Рятувальники шукають ймовірних постраждалих

Нагадаємо, "Телеграф" раніше розповідав, що на Чернігівщині також стався вибух газу, що спричинив пожежу. Під час інциденту постраждав чоловік.