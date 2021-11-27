У багатоповерхівці під Миколаєвом вибух: рознесло дві квартири, під завалами можуть бути люди (фото, відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 93
На місці працює понад сімдесят рятувальників
Недобрим видався ранок суботи, 27 листопада, для мешканців п’ятиповерхового будинку у Новій Одесі, що на Миколаївщині. Тут стався витік газу, який призвів до масштабного вибуху, що зачепив кілька поверхів і знищив щонайменше дві квартири.
Подробиці повідомляють у ДСНС України у Миколаївській області, а також місцеві ЗМІ.
Попередньо відомо, що вибух стався на вулиці Бузькій неподалік Новоодеської міської ради.
Наслідком НС стало руйнування кількох квартир на верхньому поверсі будинку. Також, крім п’ятого, частково був пошкоджений і четвертий поверх.
Інформації про загиблих чи постраждалих поки що офіційно немає. Повідомляється лише, що мінімум дві особи виявилися "замкненими" на п’ятому поверсі, до них намагаються дістатися рятувальники.
Загалом від ДСНС на місці працює 75 осіб. До процесу усунення наслідків залучено 14 одиниць спецтехніки та навіть кінологічний загін із двома собаками. Таким чином сподіваються якнайшвидше відшукати постраждалих серед завалів.
Офіційної причини поки не названо, але спочатку вважається, що в одній із квартир стався витік газу.
Місцева влада працює над тим, щоб надати постраждалим все необхідне. Також надається необхідне сприяння працівникам рятувальної служби.
Нагадаємо, "Телеграф" раніше розповідав, що на Чернігівщині також стався вибух газу, що спричинив пожежу. Під час інциденту постраждав чоловік.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-