У квартирі вибухнув газ: у чоловіка обпалена чверть тіла
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Вибуховою хвилею пошкодило сусідні квартири та вікна у під’їзді.
На Чернігівщині пізно увечері вибухнув газ у житловому будинку. Постраждав чоловік.
Про це повідомляє Департамент цивільного захисту облради.
Надзвичайна подія сталася на вулиці Будівельників у смт Замглай. У п’ятиповерхівці вибухнула квартира на четвертому поверсі. Спалах зафіксували о десятій вечора.
Власника квартири, що вибухнула, доставлено до лікарні у важкому стані. У нього опіковий шок. У Ріпкінській районній лікарні встановили, що він отримав термічні опіки верхньої половини тіла – уражено 24% шкіри. Найсильніше постраждали руки та обличчя (опіки 1 та 2 ступеня).
Від удару вибухової хвилі постраждала квартира – як епіцентр НП, а також вхідні двері сусідів по під’їзду та вікна. У квартирі, що вибухнула, порушена цілісність дверей, вікон і балкона.
Попередня причина вибуху газу – порушення правил експлуатації обладнання. Остаточну причину встановить розслідування.
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