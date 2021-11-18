В квартире взорвался газ: у мужчины обожжена четверть тела

Взрывной волной повредило соседние квартиры и окна в подъезде.

На Черниговщине поздним вечером взорвался газ в жилом доме. Пострадал мужчина.

Об этом сообщает Департамент гражданской защиты облсовета.

Чрезвычайное происшествие произошло на улице Строителей в пгт Замглай. В пятиэтажке взорвалась квартира на четвертом этаже. Вспышку зафиксировали в десять вечера.

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Владелец взорвавшейся квартиры доставлен в больницу в тяжелом состоянии. У него ожоговый шок. В Репкинской районной больнице установили, что он получил термические ожоги верхней половины тела — поражено 24% кожи. Сильнее всего пострадали руки и лицо (ожоги 1 и 2 степени).

От удара взрывной волны пострадала квартира – как эпицентр ЧП, а также входные двери соседей по подъезду и окна. Во взорвавшейся квартире нарушена целостность дверей, окон и балкона.

Предварительная причина взрыва газа — нарушение правил эксплуатации оборудования. Окончательную причину установит расследование.

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